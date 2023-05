Petite victoire et lueur d'espoir pour les forains de GrandClément à Villeurbanne : "Ce n’est que le début, notre combat continue"

Pour rappel, la mairie de Villeurbanne avait réduit la taille du marché de GrandClément à compter du 1er janvier 2023, dans le cadre du prolongement de la ligne de tramway T6.

Un collectif est né dès l’annonce de ce projet pour protester, non pas contre le tram, mais contre la réduction d’un des plus vieux marchés de la ville, créé en 1892. Indigné par une procédure de sélection qu’il juge "opaque" et "arbitraire", le "Collectif Marché de GrandClément" a décidé de contester ce projet en justice.

Malgré la grisaille, les forains victorieux avaient la mine joyeuse en début de matinée, ce mardi 16 mai. Regroupés autour d’une buvette, ils se sont confiés sur leur lutte juridique avec la commune de Villeurbanne. Le jugement rendu vendredi dernier est venu confirmer leur sentiment.

Le refus de la mairie de leur octroyer un emplacement sur le nouveau marché alimentaire était bien nébuleux et méritait de plus amples explications, comme ils le pensaient.

Résultat, la Ville doit réexaminer leurs candidatures et se montrer dorénavant plus transparente sur les critères de sélection des commerçants. Une demande du tribunal qui "sera bien évidemment honorée par la mairie de Villeurbanne", assure Me Thomas Forray, avocat de la Ville.

La légalité de la réduction du nombre de places et de la relocalisation du marché Grand-Clément au nouveau marché de Réguillon n’ont pas été contestées par le jugement du tribunal, ce dont se félicite l’avocat.

Tout n’est pas gagné pour ces commerçants primeurs, dont la place sur le nouveau marché alimentaire de Réguillon n’est toujours pas garantie. En attendant la révision de leur dossier par la Ville, leurs finances ne s’améliorent pas.

"Depuis janvier, nous avons perdu 80% de chiffre d’affaires. Nous avions 3 jours d’activité sur le marché de GrandClément, ce qui représentait la majorité de nos ventes. Certains d’entre nous ont même tout perdu, puisqu’ils n’ont pas de place sur d’autres marchés" avoue Mostapha, président du collectif.

Concernant l’opacité de l’attribution des nouvelles places, le doute plane chez certains. "Moi, je pense que tout cela s’est fait par copinage. On voyait les représentants des syndicats de forains et les adjoints au maire prendre des cafés ensemble, discuter. A la fin, ce sont les syndicalistes et leurs copains qui ont eu les places. Nous, on a été laissés sur le carreau, malgré notre ancienneté et la qualité de nos produits" explique un primeur présent sur le marché depuis les années 1970.

"On a même vu des commerçants qui n’étaient même pas sur l’ancien marché avoir une place. Nous, on est là depuis des décennies", ajoute-t-il avec rancœur.

Questionné à ce sujet, Me Forray, n’a pas du tout apprécié ces sous-entendus. "Il s’agit d’allégations très graves, qui nécessiteraient d’être prouvées, preuves à l’appui. Je tiens à rappeler que les critères d’attribution des places, même si les détails des appréciations étaient insuffisamment développées, étaient rendus publics dans les documents de candidature et que les attributions de places ont été décidées de manière collégiale par la mairie".

"Je comprends le ressentiment de ces vendeurs", rajoute-t-il, tout en disant "regretter la manière dont ce sentiment est parfois exprimé". "Une loi contraint les collectivités à mettre en concurrence, avec des critères non-discriminants, les places de marchés. Si les mairies ne retenaient que l'ancienneté comme critère, la mise en concurrence ne servirait à rien. On saurait déjà qui mettre sur les marchés." explique le représentant à notre rédaction.

Initialement soutenus par de nombreux autres forains, nos protagonistes ne sont aujourd’hui plus que dix. "On se sent abandonnés" dit Mostapha. "Mais ce n’est que le début. Notre combat continue".

Aujourd’hui, le collectif se dit toujours en faveur du tramway et attend que la mairie fasse le premier pas, en "revenant à la table des négociations avec des propositions concrètes d’aménagement" de nouvelles places.

J.B.