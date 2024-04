Villeurbanne : la hausse de la taxe foncière votée ce lundi

Celui de ce lundi est de cette trempe, puisque le maire Cédric Van Styvendael proposera aux élus villeurbannais de voter une hausse de la taxe foncière de l'ordre de 10%. Soit 58 euros de plus en moyenne sur les factures des propriétaires.

On estime à 60 000 le nombre de contribuables qui seront concernés dès l'automne prochain.

Mais l'Etat vient alourdir la balance, car à ces 10% se rajouteront 3,9%, qui s'expliquent par la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives.

Cela devrait rapporter 8 millions d'euros supplémentaires dans les caisses de la mairie.

"Il m’incombera de faire acte de pédagogie lorsque les Villeurbannais me questionneront au sujet de cette hausse et de mes promesses faites en 2020 que nous ne pouvons plus tenir", avait déclaré l'édile socialiste de Villeurbanne en décembre dernier au moment de voter un budget 2024 comportant près de 100 millions d'euros d'investissement.

Faire payer davantage les habitants pour pouvoir réaliser ses projets avant la fin du mandat, une position qui lui avait valu les remontrances de son opposition. Cela devrait être à nouveau le cas ce lundi à l'Hôtel de Ville.

A noter deux autres faits marquants lors de ce conseil à venir : la politique de stationnement et l'installation de l'insoumis Laurent Legendre au conseil municipal, qui succède à Katia Dubouchet après sa démission.