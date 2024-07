Législatives : pour Jean-Paul Bret, Gabriel Amard c’est "la gauche radicale maniant l’outrance"

Le Rassemblement National écarté, le 2ème tour des élections législatives oppose Gabriel Amard, candidat du Nouveau Front Populaire et Jean-Paul Bret, candidat dissident du Parti Socialiste.

A Villeurbanne, dans son fief historique, le candidat a rappelé les raisons de sa candidature et l’imminent second tour des élections législatives. "Je suis étiqueté candidat dissident PS et ça me va très bien. En tout cas, j’étais un candidat libre", précise Jean-Paul Bret.

L’ancien maire de Villeurbanne est conscient que le deuxième tour de ces élections législatives ne sera pas gagné d’avance. "On devrait tous se réjouir de la situation à Villeurbanne car c’est un duel à gauche qui se joue entre La France Insoumise et moi", affirme Jean-Paul Bret.

Ce dernier avoue même être partiellement en accord avec le programme proposé par le Nouveau Front Populaire. Les points d’ombre résident dans le parti affilié à Gabriel Amard : La France Insoumise.

Pas de cadeaux pour Gabriel Amard

Si le candidat sortant n’osait prononcer le nom de son opposant, Jean-Paul Bret ne prend pas de pincettes. "Si je le croise je lui demanderai : où votez-vous ?", "il est soumis à son beau-père", "ils se renforcent en épurant"…

Des piques lancés par-ci, par-là qui démontrent bien le peu d’amour que se portent les deux candidats. Un duel entre deux membres d’une même famille politique qui rappelle les temps anciens, là où le Nouveau Front Populaire n’était qu’une idée illusoire.

"Je ne me désiste pas"

Pointé du doigt pour son statut de dissident, Jean-Paul Bret avoue avoir été pris en étau par le Nouveau Front Populaire et notamment Olivier Faure, chef du Parti Socialiste, afin qu’il se désiste.

La preuve en lettres qu’il prend soin de lire de la première à la dernière phrase. Dans cette missive en réponse à Olivier Faure, le candidat explique les motivations du maintien de sa candidature.

"Les électeurs auront le choix entre deux visions et deux approches de la politique : celle de la gauche radicale maniant l’outrance et la violence, représenté par le gendre de Jean-Luc Mélenchon et la mienne incarnant une gauche laïque, éloignée des communautarismes", explique-t-il.

Malgré une bonne volonté, Jean-Paul Bret ne se leurre pas : "la situation du premier tour rend le second tour difficile pour moi. J’atteste de cette réalité mais ce n’est pas impossible".

L’ancien maire de Villeurbanne a notamment reçu le soutien de Marc Fraysse, l’ancien député LR ayant obtenu 12,29% des voix au premier tour dans la 6ème circonscription du Rhône.