Villeurbanne : Gérald Darmanin annonce une brigade de sécurité dédiée au quartier du Tonkin

Après avoir participé ce jeudi soir à la rupture du jeûne à l’Institut Français de Civilisation musulmane de Lyon avec le maire Grégory Doucet, Gérald Darmanin avait rendez-vous à Villeurbanne ce vendredi matin. Le locataire de Beauvau a été reçu à l’Hôtel de Ville par Cédric Van Styvendael. "Ils ont échangé sur le trafic de stupéfiants dans le quartier du Tonkin, sur ses conséquences sur la vie des habitants et sur les moyens déjà mis en œuvre par la Ville et l’Etat pour assurer leur tranquillité et leur sécurité", explique la municipalité villeurbannaise.

Le ministre de l’Intérieur, qui a eu l’occasion d’échanger avec des membres du collectif "Tonkin Pai(x)sible" présents devant la mairie, a par la suite annoncé l’arrivée dans les prochains mois d’une brigade dédiée à ce quartier marqué par de nombreux faits divers liés au trafic de drogue ces derniers mois. "Une brigade de sécurité territorialisée dédiée aux investigations pourra avoir un effet à long terme sur le trafic au Tonkin. Ces effectifs supplémentaires vont par ailleurs permettre de redéployer des équipages dans les autres quartiers de la ville", a réagi le maire socialiste Cédric Van Styvendael.

Une enveloppe de 500 000 euros a également été promise pour l’installation de nouvelles caméras dans la commune.

J’ai reçu @GDarmanin ce matin à #Villeurbanne.



Il s’est engagé sur les moyens que nous réclamions depuis 4 ans : une brigade dédiée au Tonkin et 500.000€ pour augmenter la vidéosurveillance.



Cette réponse satisfaisante doit aussi beaucoup à la mobilisation des habitants. pic.twitter.com/s5hMRM4AgU — Cédric VAN STYVENDAEL (@cvansty) March 22, 2024