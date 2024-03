Rupture du jeûne à l’IFCM, Villeurbanne, CRS83 : le programme chargé de Gérald Darmanin à Lyon

Gérald Darmanin se rendra tout d’abord à la préfecture du Rhône dans le 3e arrondissement de Lyon pour deux réunions de travail. La première concernera le passage du relais de la flamme olympique dans le département ainsi que les épreuves olympiques et paralympiques prévues cet été dans le Rhône. La seconde portera sur les opérations de sécurité et de lutte contre la drogue à Lyon et dans le département.

Des échanges avec les agents des services de l’Etat dans le Rhône dans le cadre des Rencontres de l’administration territoriale de l’Etat sont également au programme. Le ministre de l’Intérieur prendra ensuite la direction de l’Institut Français de Civilisation musulmane de Lyon située dans le 8e arrondissement où il participera avec le maire Grégory Doucet à la rupture du jeûne alors que se déroule actuellement le mois du Ramadan pour les musulmans. Pas de doute sur le fait que les deux hommes échangeront sur de nombreux sujets, notamment la demande du maire de Lyon de dissoudre les groupuscules identitaires lyonnais.

Gérald Darmanin passera la nuit dans le département puisqu’il se rendra vendredi matin à Villeurbanne pour un échange avec le maire Cédric Van Styvendael. Le locataire de Beauvau terminera son déplacement à Chassieu pour l’inauguration de la CRS83, spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines. Cette dernière a d’ailleurs été déployée le week-end dernier à Rillieux-la-Pape suite à des violences urbaines dans la commune.