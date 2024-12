"Une ville que j'affectionne" : Miss France 2025 a fait son premier déplacement... à Lyon !

Miss France 2025 est et restera Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique. A 34 ans, elle est devenue la Miss France la plus âgée de l'histoire. Angélique Angarni-Filopon ne cesse de faire parler d'elle depuis son élection sur la scène de l’Arena du Futuroscope.

Si la trentenaire a débuté son règne par les traditionnelles séances photos et interviews, Angélique Angarni-Filopon a effectué ce mercredi son premier déplacement en tant que Miss France. Et c'est à Lyon que la nouvelle reine de beauté a décidé de se rendre, plus particulièrement au... (Lire la suite sur Lyon Femmes)