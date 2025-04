Prisons attaquées : le programme du déplacement près de Lyon de François Bayrou, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin

Le Premier ministre François Bayrou va réaliser un déplacement dans le Nord-Isère. En compagnie du ministre de la Justice Gérald Darmanin et du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, il visitera le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier près de Lyon "pour adresser son soutien aux personnels".

Le Premier ministre et ses deux ministres arriveront sur place vers 15h. A l'issue de la visite et d'une réunion de travail, ils réaliseront un micro-tendu avec la presse.

On ne sait pas encore si des annonces fortes seront faites ou non.

Le déplacement sera à suivre sur LyonMag, présent sur place.

Pour rappel, la région est particulièrement ciblée par les individus qui s'en prennent aux prison et aux surveillants. Plusieurs véhicules de personnels ont été incendiés sur les parkings de Lyon-Corbas et Villefranche-sur-Saône. Le point d'orgue de la violence étant cette expédition punitive à Villefontaine où le domicile d'une surveillante pénitentiaire a été criblé de balles et cible d'un jet de cocktail Molotov.

Le Parquet national antiterroriste a annoncé à France Info être "saisi de treize faits commis" entre le 13 avril et le 21 avril "dans neuf départements" dont le Rhône et l'Isère.