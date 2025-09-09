Social

Près d'un millier de personnes à Lyon pour fêter le départ de François Bayrou, un cortège sauvage dispersé par les CRS

Ce lundi soir, on fêtait le pot de départ de François Bayrou place des Terreaux à Lyon.

L'ultragauche avait anticipé un vote de confiance négatif pour le Premier ministre, qui remettra sa démission à Emmanuel Macron ce mardi, et avait appelé au rassemblement dans le 1er arrondissement de Lyon.

Près d'un millier de personnes se sont donc retrouvées dans une ambiance d'abord plutôt festive, avec des drapeaux palestiniens et des revendications sociales.

Dans la soirée, un cortège sauvage s'est formé pour arpenter les pentes de la Croix-Rousse, mais les forces de l'ordre, qui bénéficiaient de l'appui de la CRS83, ont réussi à disperser à plusieurs reprises ses membres qui commettaient des dégradations et lançaient des projectiles. Du gaz lacrymogène a notamment été utilisé.

La préfète du Rhône a annoncé "remercier l’ensemble des effectifs de la police nationale et de la CRS 83 pour leur action rapide qui a permis de maîtriser ce rassemblement sauvage, de stopper toutes velléités de débordement et de disperser les attroupements de manière systématique".

Désormais, reste à savoir s'il s'agissait d'une simple répétition timide du 10 septembre.

Chris696969 le 09/09/2025 à 08:09

"ses membres qui commettaient des dégradations et lançaient des projectiles"

Heureusement qu'ils se revendiquent comme pacifiques et antifascistes....

la France irrécupérable le 09/09/2025 à 08:01

papa, maman se sont faits enflés de 80 000€ avec 2 années de cotisations supplémentaires...Pauvres petits enfants de fonctionnaires !

Ex Précisions le 09/09/2025 à 07:58

Un apéro LFI apparemment ;-)

allez on chante le 09/09/2025 à 07:58
Wat le 09/09/2025 à 07:57

Les mêmes qui ont appelé à voter pour faire barrage.

pie69 le 09/09/2025 à 07:40

Drapeaux palestiniens ????
Une fois de plus la preuve que l’ultra gauche / LFI et voir les syndicats n’en ont rien à faire de la France et des français !
Toutes ces personnes sont à bannir / expulser / voir emprisonner.
Nous paierons moins de prestations sociales !!!!

Avec le soutien de l’extrême gauche le 09/09/2025 à 07:37

Quand nos forces politiques d’extrême gauche tolèrent la violence pour installer le chaos, voilà ce que ça donne!
Et dire que le PS joue ce jeu, c’est une honte! Est ce que le PS va dénoncer ces violences ou continue t-il sa soumission aux insoumis pour conserver ses places et belles indemnités…..? Le choix doit se faire dans la clarté….a moins que les écolos marraboutent rout cela…..

lolive06 le 09/09/2025 à 07:36

supporters de l ol? Quelle indécence

boris69 le 09/09/2025 à 07:35

1000 personnes sur avec la courly de 1400000 environs. Cela ne représente rien. Ils sont bien triste.

c exst bin beau de danser la carmagnole ,mais çà sera pire apres bayrou... le 09/09/2025 à 07:34

et çà me fait po rire..

