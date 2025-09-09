Près d'un millier de personnes à Lyon pour fêter le départ de François Bayrou, un cortège sauvage dispersé par les CRS

L'ultragauche avait anticipé un vote de confiance négatif pour le Premier ministre, qui remettra sa démission à Emmanuel Macron ce mardi, et avait appelé au rassemblement dans le 1er arrondissement de Lyon.
Près d'un millier de personnes se sont donc retrouvées dans une ambiance d'abord plutôt festive, avec des drapeaux palestiniens et des revendications sociales.
Dans la soirée, un cortège sauvage s'est formé pour arpenter les pentes de la Croix-Rousse, mais les forces de l'ordre, qui bénéficiaient de l'appui de la CRS83, ont réussi à disperser à plusieurs reprises ses membres qui commettaient des dégradations et lançaient des projectiles. Du gaz lacrymogène a notamment été utilisé.
La préfète du Rhône a annoncé "remercier l’ensemble des effectifs de la police nationale et de la CRS 83 pour leur action rapide qui a permis de maîtriser ce rassemblement sauvage, de stopper toutes velléités de débordement et de disperser les attroupements de manière systématique".
Désormais, reste à savoir s'il s'agissait d'une simple répétition timide du 10 septembre.
"ses membres qui commettaient des dégradations et lançaient des projectiles"Signaler Répondre
Heureusement qu'ils se revendiquent comme pacifiques et antifascistes....
papa, maman se sont faits enflés de 80 000€ avec 2 années de cotisations supplémentaires...Pauvres petits enfants de fonctionnaires !Signaler Répondre
Un apéro LFI apparemment ;-)Signaler Répondre
Comme d'habitude ils vont tout saccagés. Comme d'habitude ils seront cagoulésSignaler Répondre
Comme d'habitude les FDO vont les regarder faire. Comme d'habitude les mêmes phrases des politiques
Comme d'habitude ils défileront avec leur drapeau palestiniens
Comme d'habitude je vous ignore et je vous méprise
Les mêmes qui ont appelé à voter pour faire barrage.Signaler Répondre
Drapeaux palestiniens ????Signaler Répondre
Une fois de plus la preuve que l’ultra gauche / LFI et voir les syndicats n’en ont rien à faire de la France et des français !
Toutes ces personnes sont à bannir / expulser / voir emprisonner.
Nous paierons moins de prestations sociales !!!!
Quand nos forces politiques d’extrême gauche tolèrent la violence pour installer le chaos, voilà ce que ça donne!Signaler Répondre
Et dire que le PS joue ce jeu, c’est une honte! Est ce que le PS va dénoncer ces violences ou continue t-il sa soumission aux insoumis pour conserver ses places et belles indemnités…..? Le choix doit se faire dans la clarté….a moins que les écolos marraboutent rout cela…..
supporters de l ol? Quelle indécenceSignaler Répondre
1000 personnes sur avec la courly de 1400000 environs. Cela ne représente rien. Ils sont bien triste.Signaler Répondre
et çà me fait po rire..Signaler Répondre