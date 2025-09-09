Près d'un millier de personnes à Lyon pour fêter le départ de François Bayrou, un cortège sauvage dispersé par les CRS

L'ultragauche avait anticipé un vote de confiance négatif pour le Premier ministre, qui remettra sa démission à Emmanuel Macron ce mardi, et avait appelé au rassemblement dans le 1er arrondissement de Lyon.

Près d'un millier de personnes se sont donc retrouvées dans une ambiance d'abord plutôt festive, avec des drapeaux palestiniens et des revendications sociales.

Dans la soirée, un cortège sauvage s'est formé pour arpenter les pentes de la Croix-Rousse, mais les forces de l'ordre, qui bénéficiaient de l'appui de la CRS83, ont réussi à disperser à plusieurs reprises ses membres qui commettaient des dégradations et lançaient des projectiles. Du gaz lacrymogène a notamment été utilisé.

La préfète du Rhône a annoncé "remercier l’ensemble des effectifs de la police nationale et de la CRS 83 pour leur action rapide qui a permis de maîtriser ce rassemblement sauvage, de stopper toutes velléités de débordement et de disperser les attroupements de manière systématique".

Désormais, reste à savoir s'il s'agissait d'une simple répétition timide du 10 septembre.