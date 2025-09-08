Politique

François Bayrou renversé : le Premier ministre va remettre sa démission, fin de parcours ministériel pour François-Noël Buffet

Ce lundi, le vote de confiance à l'Assemblée nationale a été fatal à François Bayrou.

Sur 558 votes exprimés des députés, le "pour" n'a remporté que 194 voix, contre 364 "contre" la déclaration de politique générale et le budget 2026.

Cela sonne le glas du passage de François Bayrou à Matignon, puisqu'il doit désormais remettre sa démission à Emmanuel Macron, en application de l'article 50 de la Constitution. Et avec lui, l'ensemble de son gouvernement. C'est donc la fin du parcours ministériel pour le sénateur du Rhône François-Noël Buffet, ministre chargé des Outre-Mer sous Michel Barnier, et ministre auprès du ministre de l'Intérieur sous François Bayrou.

"François Bayrou a fait le choix de la lucidité, les députés ont fait le choix du chaos. L’opposition peut renverser un gouvernement, mais pas nier la réalité : 3 415 milliards € de dette, des dépenses hors de contrôle. Il y a urgence. Le plus grand risque, c’est l’immobilisme", a-t-il réagi.

Cela permettra peut-être à l'ancien maire d'Oullins de se consacrer à l'élection métropolitaine 2026, puisque certains maires LR de l'agglomération lyonnaise le plébiscitent pour remplacer Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, comme chef de file de la droite pour ce scrutin face à Bruno Bernard.

Le vote des députés du Rhône :

Pour : Jean-Luc Fugit (Ensemble), Thomas Gassilloud (Ensemble), Blandine Brocard (MoDem) et Cyrille Isaac-Sibille (MoDem)

Contre : Tiffany Joncour (RN), Jonathan Gery (RN), Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI), Gabriel Amard (LFI), Idir Boumertit (LFI), Abdelkader Lahmar (LFI), Sandrine Runel (PS), Marie-Charlotte Garin (Les Ecologistes) et Boris Tavernier (Les Ecologistes)

Abstention : Alexandre Portier (LR)

avatar
Affreux le 08/09/2025 à 21:22

Quand je pense à tous les bons et bonnes à rien qui viennent de perdre leur emploi "fictif" de ministre mais qui toucheront la retraite plus tard ..
Quelle catastrophe pour tous ces guignols qui sont maintenant chômeurs ..

avatar
Rutila le 08/09/2025 à 21:13

Vite, on veut Buffet à la Métropole. Il est brillant, posé, respectueux, pas clivant. Il a été maire, VP de Collomb à la COURLY.
Son parcours à la commission des lois du Sénat est irréprochable.
Ça changerait des idéologiques bobos.
Sarselli est bien mignonne mais ne fait pas la maille.

avatar
Bon vent le 08/09/2025 à 21:07

Mais va t il se souvenir d'où il vient ?
Va t il se rappeller de son mentor à qui il doit tout ?
Je ne crois pas suite à une erreur de casting préjudiciable pour les républicains

avatar
Quel bordel chez les LR! le 08/09/2025 à 20:53

Pierre Oliver était pas conseiller spécial pour Retailleau?

avatar
Lolotoooooooooooooooooooo le 08/09/2025 à 20:51
Ex Précisions a écrit le 08/09/2025 à 20h07

Oui on peut récupérer une partie des 211 Mds que l'on donne sans contrepartie aux entreprises, par exemple...

Ha, ha, avec le pays le plus imposé du monde ...... ça sort d'une poche, ça revient dans l'autre.

Mais pendant ce temps, ça occupe des fonctionnaires ........

avatar
Brigitte est un homme le 08/09/2025 à 20:33

Macron doit élire un Jean-Michel comme prochain premier ministre.

Les Jean-Michel, c'est les meilleurs…

avatar
RN2027 le 08/09/2025 à 20:32

Accord de toutes les droites pour s’en sortir !

avatar
Jimbo69 le 08/09/2025 à 20:16
Bye bye bye a écrit le 08/09/2025 à 19h36

Bye Bye Bayrou
Bye Bye Retailleau
Bye Bye Moussa Darmanin
Bye Bye Valls

Alors là toi tu fais peur

avatar
boboland le 08/09/2025 à 20:13

Buffet Président de la Métropole à la place de Bruno Bernard !!

avatar
Rlb le 08/09/2025 à 20:12

Le peuple n'a plus confiance aux politiques, alors arrêtez vos commentaires.
Le bulletin et les indemnités.

avatar
Ex Précisions le 08/09/2025 à 20:07
Pourquoi la Gauche ? a écrit le 08/09/2025 à 19h16

Je suis apolitique, mais les scores réalisé par un parti sans alliance, c'est pas la gauche, le RN est devant !
Dans tous les cas il faut des mesures d'économie ,

Oui on peut récupérer une partie des 211 Mds que l'on donne sans contrepartie aux entreprises, par exemple...

avatar
Oh non ... le 08/09/2025 à 20:01

Quel dommage
Borne ne pourra pas dégenré la devise du panthéon
Pourtant c'était une des décision les plus importante pour sortir de la crise
🤣🤣🤣

avatar
M'enfin ? le 08/09/2025 à 19:56

Vous devez cette situation catastrophique uniquement aux 58% qui ont revotés pour Guignol en 2022 ....
Les 5 premières années ne leurs avaient pas suffit.
C'est grâce à tout ces pétochards du vote constructif que vous en êtes là ....

avatar
AntiLFI le 08/09/2025 à 19:52
Yena marrre a écrit le 08/09/2025 à 19h23

la mise en marche d’un programme de réforme des problèmes et déficit de la France seront encore repoussés ..
Intérêts de la Journée de bloquage du LFI mercredi 10/09 ?

Foutre le bordel et enfoncer un peu plus la France. Le projet de LFI est de bordeliser le pays.

avatar
Hakim le 08/09/2025 à 19:48
Lol.... a écrit le 08/09/2025 à 19h43

Jordan à Matignon vite !

Les caisses sont pas assez vide ?

avatar
Front sanitaire 2026 le 08/09/2025 à 19:47
Romulus a écrit le 08/09/2025 à 19h14

place à la métropole

Mairie de Lyon et Métropole : deux sectaires et leur clique méprisante à dégager en 2026.

avatar
Lol.... le 08/09/2025 à 19:43

Jordan à Matignon vite !

avatar
Watt le 08/09/2025 à 19:36
au revoir macron a écrit le 08/09/2025 à 19h09

au revoir retailleu et Darmanin place a la gauche au pouvoir tout de suitec

Pourquoi souhaiter du malheur?

avatar
Bye bye bye le 08/09/2025 à 19:36
au revoir macron a écrit le 08/09/2025 à 19h09

au revoir retailleu et Darmanin place a la gauche au pouvoir tout de suitec

Bye Bye Bayrou
Bye Bye Retailleau
Bye Bye Moussa Darmanin
Bye Bye Valls

avatar
Ouin ouin ouin ouin le 08/09/2025 à 19:35

Le pauvre François Noël , ouvrons vite une cagnotte pour l’aider !!!!

avatar
Yena marrre le 08/09/2025 à 19:23

la mise en marche d’un programme de réforme des problèmes et déficit de la France seront encore repoussés ..
Intérêts de la Journée de bloquage du LFI mercredi 10/09 ?

avatar
Liberation 2026 le 08/09/2025 à 19:23

Vivement que le regime vert à Lyon soit censuré, leur mépris et sectarisme : c'est intolérable leur intolérance.

avatar
Catalan le 08/09/2025 à 19:21

Buffet totalement transparent, Bayrou, 50 ans de politique au compteur , ouf , mais il pense surement encore avoir ses chances pour 2027 , reste Macron le show man médiatique dont le spectacle est usé jusqu'a la corde .

avatar
couru d'avance le 08/09/2025 à 19:19

guignol

avatar
Pourquoi la Gauche ? le 08/09/2025 à 19:16
au revoir macron a écrit le 08/09/2025 à 19h09

au revoir retailleu et Darmanin place a la gauche au pouvoir tout de suitec

Je suis apolitique, mais les scores réalisé par un parti sans alliance, c'est pas la gauche, le RN est devant !
Dans tous les cas il faut des mesures d'économie ,

avatar
Romulus le 08/09/2025 à 19:14

place à la métropole

avatar
Ikea le 08/09/2025 à 19:13

On va changer de Buffet !

avatar
au revoir macron le 08/09/2025 à 19:09

au revoir retailleu et Darmanin place a la gauche au pouvoir tout de suitec

