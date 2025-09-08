François Bayrou renversé : le Premier ministre va remettre sa démission, fin de parcours ministériel pour François-Noël Buffet

Sur 558 votes exprimés des députés, le "pour" n'a remporté que 194 voix, contre 364 "contre" la déclaration de politique générale et le budget 2026.

Cela sonne le glas du passage de François Bayrou à Matignon, puisqu'il doit désormais remettre sa démission à Emmanuel Macron, en application de l'article 50 de la Constitution. Et avec lui, l'ensemble de son gouvernement. C'est donc la fin du parcours ministériel pour le sénateur du Rhône François-Noël Buffet, ministre chargé des Outre-Mer sous Michel Barnier, et ministre auprès du ministre de l'Intérieur sous François Bayrou.

"François Bayrou a fait le choix de la lucidité, les députés ont fait le choix du chaos. L’opposition peut renverser un gouvernement, mais pas nier la réalité : 3 415 milliards € de dette, des dépenses hors de contrôle. Il y a urgence. Le plus grand risque, c’est l’immobilisme", a-t-il réagi.

Cela permettra peut-être à l'ancien maire d'Oullins de se consacrer à l'élection métropolitaine 2026, puisque certains maires LR de l'agglomération lyonnaise le plébiscitent pour remplacer Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, comme chef de file de la droite pour ce scrutin face à Bruno Bernard.

Le vote des députés du Rhône :

Pour : Jean-Luc Fugit (Ensemble), Thomas Gassilloud (Ensemble), Blandine Brocard (MoDem) et Cyrille Isaac-Sibille (MoDem)

Contre : Tiffany Joncour (RN), Jonathan Gery (RN), Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI), Gabriel Amard (LFI), Idir Boumertit (LFI), Abdelkader Lahmar (LFI), Sandrine Runel (PS), Marie-Charlotte Garin (Les Ecologistes) et Boris Tavernier (Les Ecologistes)

Abstention : Alexandre Portier (LR)