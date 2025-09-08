François Bayrou renversé : le Premier ministre va remettre sa démission, fin de parcours ministériel pour François-Noël Buffet

Sur 558 votes exprimés des députés, le "pour" n'a remporté que 194 voix, contre 364 "contre" la déclaration de politique générale et le budget 2026.
Cela sonne le glas du passage de François Bayrou à Matignon, puisqu'il doit désormais remettre sa démission à Emmanuel Macron, en application de l'article 50 de la Constitution. Et avec lui, l'ensemble de son gouvernement. C'est donc la fin du parcours ministériel pour le sénateur du Rhône François-Noël Buffet, ministre chargé des Outre-Mer sous Michel Barnier, et ministre auprès du ministre de l'Intérieur sous François Bayrou.
"François Bayrou a fait le choix de la lucidité, les députés ont fait le choix du chaos. L’opposition peut renverser un gouvernement, mais pas nier la réalité : 3 415 milliards € de dette, des dépenses hors de contrôle. Il y a urgence. Le plus grand risque, c’est l’immobilisme", a-t-il réagi.
Cela permettra peut-être à l'ancien maire d'Oullins de se consacrer à l'élection métropolitaine 2026, puisque certains maires LR de l'agglomération lyonnaise le plébiscitent pour remplacer Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, comme chef de file de la droite pour ce scrutin face à Bruno Bernard.
Le vote des députés du Rhône :
Pour : Jean-Luc Fugit (Ensemble), Thomas Gassilloud (Ensemble), Blandine Brocard (MoDem) et Cyrille Isaac-Sibille (MoDem)
Contre : Tiffany Joncour (RN), Jonathan Gery (RN), Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI), Gabriel Amard (LFI), Idir Boumertit (LFI), Abdelkader Lahmar (LFI), Sandrine Runel (PS), Marie-Charlotte Garin (Les Ecologistes) et Boris Tavernier (Les Ecologistes)
Abstention : Alexandre Portier (LR)
Quand je pense à tous les bons et bonnes à rien qui viennent de perdre leur emploi "fictif" de ministre mais qui toucheront la retraite plus tard ..Signaler Répondre
Quelle catastrophe pour tous ces guignols qui sont maintenant chômeurs ..
Vite, on veut Buffet à la Métropole. Il est brillant, posé, respectueux, pas clivant. Il a été maire, VP de Collomb à la COURLY.Signaler Répondre
Son parcours à la commission des lois du Sénat est irréprochable.
Ça changerait des idéologiques bobos.
Sarselli est bien mignonne mais ne fait pas la maille.
Mais va t il se souvenir d'où il vient ?Signaler Répondre
Va t il se rappeller de son mentor à qui il doit tout ?
Je ne crois pas suite à une erreur de casting préjudiciable pour les républicains
Pierre Oliver était pas conseiller spécial pour Retailleau?Signaler Répondre
Ha, ha, avec le pays le plus imposé du monde ...... ça sort d'une poche, ça revient dans l'autre.Signaler Répondre
Mais pendant ce temps, ça occupe des fonctionnaires ........
Macron doit élire un Jean-Michel comme prochain premier ministre.Signaler Répondre
Les Jean-Michel, c'est les meilleurs…
Accord de toutes les droites pour s’en sortir !Signaler Répondre
Alors là toi tu fais peurSignaler Répondre
Buffet Président de la Métropole à la place de Bruno Bernard !!Signaler Répondre
Le peuple n'a plus confiance aux politiques, alors arrêtez vos commentaires.Signaler Répondre
Le bulletin et les indemnités.
Oui on peut récupérer une partie des 211 Mds que l'on donne sans contrepartie aux entreprises, par exemple...Signaler Répondre
Quel dommageSignaler Répondre
Borne ne pourra pas dégenré la devise du panthéon
Pourtant c'était une des décision les plus importante pour sortir de la crise
🤣🤣🤣
Vous devez cette situation catastrophique uniquement aux 58% qui ont revotés pour Guignol en 2022 ....Signaler Répondre
Les 5 premières années ne leurs avaient pas suffit.
C'est grâce à tout ces pétochards du vote constructif que vous en êtes là ....
Foutre le bordel et enfoncer un peu plus la France. Le projet de LFI est de bordeliser le pays.Signaler Répondre
Les caisses sont pas assez vide ?Signaler Répondre
Mairie de Lyon et Métropole : deux sectaires et leur clique méprisante à dégager en 2026.Signaler Répondre
Jordan à Matignon vite !Signaler Répondre
Pourquoi souhaiter du malheur?Signaler Répondre
Bye Bye BayrouSignaler Répondre
Bye Bye Retailleau
Bye Bye Moussa Darmanin
Bye Bye Valls
Le pauvre François Noël , ouvrons vite une cagnotte pour l’aider !!!!Signaler Répondre
la mise en marche d’un programme de réforme des problèmes et déficit de la France seront encore repoussés ..Signaler Répondre
Intérêts de la Journée de bloquage du LFI mercredi 10/09 ?
Vivement que le regime vert à Lyon soit censuré, leur mépris et sectarisme : c'est intolérable leur intolérance.Signaler Répondre
Buffet totalement transparent, Bayrou, 50 ans de politique au compteur , ouf , mais il pense surement encore avoir ses chances pour 2027 , reste Macron le show man médiatique dont le spectacle est usé jusqu'a la corde .Signaler Répondre
guignolSignaler Répondre
Je suis apolitique, mais les scores réalisé par un parti sans alliance, c'est pas la gauche, le RN est devant !Signaler Répondre
Dans tous les cas il faut des mesures d'économie ,
place à la métropoleSignaler Répondre
On va changer de Buffet !Signaler Répondre
au revoir retailleu et Darmanin place a la gauche au pouvoir tout de suitecSignaler Répondre