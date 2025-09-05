Rhône : les parlementaires du camp présidentiel appellent à soutenir le gouvernement le 8 septembre

Ce lundi 8 septembre, François Bayrou fera face à un vote décisif qui pourrait entraîner la fin de son gouvernement, voire une nouvelle dissolution.
Dans un communiqué commun, les parlementaires rhodaniens du camp présidentiel estiment que "la démarche responsable du gouvernement doit être soutenue" lundi.
"Pour apporter le bon traitement, nous devons tous partager le bon diagnostic. Nous sommes convaincus que la majorité des Français ont conscience de la situation et sont prêts à consentir des efforts à condition que nous participions tous à hauteur de nos moyens, en commençant par le train de vie de l'Etat et des responsables politiques", écrivent les députés Blandine Brocard, Jean-Luc Fugit, Thomas Gassilloud et Cyrille Isaac-Sibille, et le sénateur Bernard Fialaire.
Sans surprise, ils annoncent qu'ils soutiendront le Premier ministre lundi, afin que "le gouvernement puisse trouver, avec les formations politiques responsables, les compromis nécessaires à l'élaboration d'un budget permettant le redressement des comptes de la France".
🇫🇷 Le 8 septembre, le Gouvernement demandera la confiance du Parlement— Cyrille IsaacSibille (@CIsaacSibille) September 5, 2025
Redresser la dette est une nécessité!
Pour être acceptables, les efforts doivent être justes : l’État et ses responsables politiques doivent montrer l’exemple, et partagés par tous à hauteur de ses moyens pic.twitter.com/9vWi3JgBt5
ils faut d'abord réduire leur salaire et diminuer les députés les sénateurs les conseillers d'état ils sont tous à la table ronde ils y en a qui dorment et d'autres qui jouent avec leurs portable au lieu de s'en prendre aux honnêtes citoyens car eux ne sont pas honnête ce sont des truands des mafieuxSignaler Répondre
Soutenir qui, quoi, ils se foutent du peuple avec toujours le même discourt et des bonnes paroles mais rien de concret et toujours les même qui payent.Signaler Répondre
Ils vont le soutenir pour son départ ?Signaler Répondre
Le baybay va dégager et tous les gochards de son gouvernement aussiSignaler Répondre
----- il faut baisser les retraites géantes des boomers -----Signaler Répondre
Les retraites géantes ? Pardon ? Vous êtes l'idiot malfaisant de ce 1er ministre pitoyable qui ose la confrontation des générations !
Les boomers comme vous dites ont bossés plus de 42 heures par semaines quand ils avaient 20 ans, c'était la norme et la loi du travail à l'époque, jusqu'aux années 1980.
Ils n'avaient toutes les facilités que vous avez aujourd'hui et malgré tout ils ont élevés et faits grandir à la fois leurs enfants et la nation FRANCE !
Et aujourd'hui des abrutis sans cerveaux osent s'en prendre aux anciens en les qualifiants de "boomers"..... mais ne vous en déplaise, gloire à tous ces boomers grâce auxquels vous avez, malgré tout, la vie confortable aujourd'hui et dont vous oubliez la qualité.... seriez vous prêt à retourner aux années 1950 - 1980 et vivre ce qu'ont vécus et subit nos anciens ?
------ et rendre aux actifs le fruit de leur travail! ------
Très bien, mais commencez par défendre vos acquis au lieu de pleurnicher sur LM, sortez donc dans les rues les jours de grèves, assumez donc ce que vous réclamez, et cessez de faire l'enfant gâté et pourri par une société, votre société, devenue consumériste à outrance.
Au lieu de vous en prendre à des générations qui ont soutenus la nation, vous feriez mieux de vous élever contre ces gouvernements qui ont asséchés les caisses sociales par des exonérations fiscales à des milliers d'entreprises sans aucune contre-partie sur l'emploi (et oui, encore 75 milliards d'euros cette année qui ne rentrent pas mais sortent des caisses publiques). Et si l'état ponctionnait les 44 milliards d'euros qui manque sur les aides aux entreprises, il n'y aurait aucun déficit en France, la France est pays riche, qui produit de la richesse, mais laquelle richesse est captée pour 90% par les 10 % des plus riches de ce pays....... encore faudrait il que vous ayez 2 neurones pour avoir un début de compréhension de la crise économique orchestrée par Macron et sa clique :))
D'après bayrou le mou, je suis un boomer!Signaler Répondre
J'ai commencé a travaillé a 17 ans, j'en ai 65 et je travaille toujours pour avoir une retraite confortable
Je t'encourage a en faire autant, et après tu pourras faire un commentaire!
Les politiques ont pas compris que les Français en ont marre!Signaler Répondre
Toujours les mêmes qui paient
Toujours plus d'assistés
Toujours plus d'immigration, il suffit de voir le kélé!
Et oui, ça vous pends au nez
50 ans que vous êtes au pouvoir, et c'est jamais de votre faute!
Internet et ses guerriers planqués anonymement derrière leurs écrans..Signaler Répondre
En fin de compte , les députés Blandine Brocard, Jean-Luc Fugit, Thomas Gassilloud et Cyrille Isaac-Sibille sortent du bois.Signaler Répondre
Ils ont plus peur d'une dissolution et d'une veste doublée hiver que d'autre chose....
Vous n'avez pas autre chose d'encore plus débile (je reste poli) à proposer ?Signaler Répondre
Vous illustrez parfaitement une ancienne BD : Bougre d'âne et Bougre d'Andouille ne font qu'un
Il faut baisser les retraites géantes des boomers et rendre aux actifs le fruit de leur travail!Signaler Répondre
Il faut régler le problème institutionnel pour avancer, c'est a dire sortir Mr Bayrou, sortir l'assemblée et sortir Mr Macron , après on y verra potentiellement plus clair , probablement avec une majorité de droite pour mettre fin à la socialo-mélanchonite ! et on jugera sur pièces.Signaler Répondre
Il n'en reste plus beaucoup. Ils ont été expulsés de Lyon, et même en dehors le RN les a battus dans 2 circo plus rurales.Signaler Répondre
Ne seraient ce les castors, ils auraient été éradiqués. Et ils le seront en cas de dissolution.
Voici le seul motif du soutien de cette espèce menacée que sont les députés bloc central
Soutenir quoi ? Soutenir que les responsables sont les travailleurs et les boomers alors que ce sont eux qui ont profité et profitent du système depuis des lustres ? Qui se souvient de ces boomers qui manifestaient pour qu’on arrête de vendre leurs usines, leurs industries, qui se souvient des boomers en larmes qui assistaient impuissants au dépeçage de usines, ils ont vendus les bijoux de familles, ils ont bradés l’expérience les connaissances le savoir faire des travailleurs et aujourd’hui ils veulent culpabiliser les français et diviser les générations comme si nous n’étions pas assez divisé, quelle honte mais quelle honte ces oligarques. Il croit qu’il va sauver sa tête parce qu’il a enlevé la balnéothérapie de l’AME ? Il voté contre toutes les lois visant a faire des économies. Espere t il echapper au procès des assistants parlementaires ? Le même procès et les memes chefs d’accusations qui bizarrement font moins de bruits médiatiques et pourquoi lui n’est pas mis a mort politiquement par la justice ?Signaler Répondre
leur destin est bouclé - et dire que depuis 1 mois et demi, ils se la coulaient douce et étaient payés quand même par nous ! c'est pas beau tout ça ? et peut être même qu'ils vont encore demander une nouvelle augmentation de 300 € pour leur soi disant frais (pourtant ils ont trains, taxis, avions, bouff et logements payés) donc pour leur argent de poche - ou leurs chichons comme certains qui se sont faits gaulés récemmentSignaler Répondre