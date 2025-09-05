Rhône : les parlementaires du camp présidentiel appellent à soutenir le gouvernement le 8 septembre

Ce lundi 8 septembre, François Bayrou fera face à un vote décisif qui pourrait entraîner la fin de son gouvernement, voire une nouvelle dissolution.

Dans un communiqué commun, les parlementaires rhodaniens du camp présidentiel estiment que "la démarche responsable du gouvernement doit être soutenue" lundi.

"Pour apporter le bon traitement, nous devons tous partager le bon diagnostic. Nous sommes convaincus que la majorité des Français ont conscience de la situation et sont prêts à consentir des efforts à condition que nous participions tous à hauteur de nos moyens, en commençant par le train de vie de l'Etat et des responsables politiques", écrivent les députés Blandine Brocard, Jean-Luc Fugit, Thomas Gassilloud et Cyrille Isaac-Sibille, et le sénateur Bernard Fialaire.

Sans surprise, ils annoncent qu'ils soutiendront le Premier ministre lundi, afin que "le gouvernement puisse trouver, avec les formations politiques responsables, les compromis nécessaires à l'élaboration d'un budget permettant le redressement des comptes de la France".