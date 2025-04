Prisons attaquées : près de Lyon, François Bayrou dénonce "des réseaux qui croyaient qu'ils étaient les maitres absolus"

Le chef du gouvernement se déplace en compagnie des ministres de la Justice Gérald Darmanin et de l'Intérieur Bruno Retailleau.

Après avoir salué les élus locaux, le trio a commencé une réunion de travail au sein de la prison du Nord-Isère, avant de rejoindre l'atrium pour un échange avec une soixantaine d'agents.

"Pas de doute que cette situation est intolérable. Pour qu'il y ait eu une action coordonnée dans plusieurs centres pénitentiaires, c'est qu'il y a des gens qui se sentent menacés et qui se sentaient tout puissants", leur a annoncé François Bayrou. "Nous sommes ici car ils ont cherché à vous intimider", a-t-il poursuivi.

Lors du micro tendu, le Premier ministre a remercié le personnel pénitentiaire : "C'est sur leur engagement que repose la défense de la société en ultime recours. On voulait être avec eux".

"On mesure quel est le cadre de ces attaques. Ce sont des réseaux qui croyaient qu'ils étaient les maitres absolus et qu'ils pouvaient continuer leurs actes de délinquance. Ils se sentent inquiétés dans leur impunité. Ca a une signification très importante", a-t-il poursuivi.

Pour rappel, la région est particulièrement ciblée par les individus qui s'en prennent aux prison et aux surveillants. Plusieurs véhicules de personnels ont été incendiés sur les parkings de Lyon-Corbas et Villefranche-sur-Saône. Le point d'orgue de la violence étant cette expédition punitive à Villefontaine où le domicile d'une surveillante pénitentiaire a été criblé de balles et cible d'un jet de cocktail Molotov.