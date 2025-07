Budget 2026 : une "gifle austéritaire" de la part de François Bayrou selon la députée Sandrine Runel

Suppression de deux jours fériés, réduction du nombre de fonctionnaires, sortie du remboursement à 100% de médicaments sans lien avec les affections déclarées... Le Premier ministre fixe l'objectif de réduire la dette de la France pour atteindre 2,8% de déficit en 2029.

Et ses annonces ont fait bondir, à gauche comme à droite.

La députée PS du Rhône Sandrine Runel évoque une "gifle austéritaire" de la part de François Bayrou.

"Les dérapages budgétaires de ces dernières années sont en grande partie du fait d’Emmanuel Macron, 'Mozart de la finance', qui petit à petit, se transforme en pianiste amateur", poursuit Sandrine Runel.

L'ancienne adjointe socialiste de Grégory Doucet à Lyon estime qu'un autre budget "est possible", elle préconise de plutôt "taxer les très hauts revenus" et de "lutter contre les niches fiscales et les exonérations de cotisations sociales".

"François Bayrou doit cesser de faire les poches des français, des retraités, des travailleurs modestes : s’il devait persister à multiplier les coupes budgétaires aveugles au détriment des plus pauvres sans jamais mettre à contribution les plus riches, alors il prendrait à son tour une gifle : celle de la censure", conclut Sandrine Runel.