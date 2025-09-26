Politique

Municipales à Lyon : la députée Sandrine Runel désignée cheffe de file du PS

Ce fut serré, mais c'est finalement la députée du Rhône qui l'a emporté.

Ce jeudi soir, les militants du PS ont désigné Sandrine Runel comme cheffe de file pour les élections municipales à Lyon.

Elle a obtenu 64 voix, contre 56 pour Abdelkader El Bouni, candidat de la motion Faure qui espérait renverser la table et défendre les intérêts du parti à la rose.

Les chances de voir Sandrine Runel porter les couleurs du PS au 1er tour des élections municipales sont infimes. L'ancienne adjointe de Grégory Doucet a d'ores et déjà fait savoir qu'elle prônait l'alliance au 1er tour, mais compte négocier davantage de places que celles obtenues en 2020, se basant notamment sur l'excellent score de Raphaël Glucksmann l'an dernier aux européennes à Lyon.

"Désormais, les militants lyonnais sont rassemblés et déterminés à porter un projet ambitieux et solidaire pour les Lyonnaises et les Lyonnais, et à poursuivre les échanges avec les partenaires politiques, afin de proposer une perspective de rassemblement la plus large possible de la gauche et des écologistes devant la candidature de la droite et de Renaissance portée par Jean-Michel Aulas", a réagi la fédération socialiste du Rhône.

39 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
C’est qui le photographe ? le 26/09/2025 à 18:51

Il ne faut pas qu’elle mettre cette photo sur ses affiches électorales sous peine de faire fuir les électeurs !!!!!

Signaler Répondre
avatar
Schuss69 le 26/09/2025 à 18:49

Bonne nouvelle: C'est plié pour le PS. Avec une candidate pareille et les casseroles qu'elle traîne, le PS va disparaître des radars à Lyon.

Signaler Répondre
avatar
On s' en fout le 26/09/2025 à 18:14

120 votants....... Visiblement le score d'hildago aux présidentielles ne l'a pas interpelée Didine.

Signaler Répondre
avatar
PLS ! le 26/09/2025 à 18:09
lol a écrit le 26/09/2025 à 17h19

Vous avez pondu vote fake new !?

Le PS ça sert à quoi !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 26/09/2025 à 18:05
ideali69 a écrit le 26/09/2025 à 13h51

Vous n'aviez pas une photo plus flatteuse ou est ce fait exprès ?...

La même pose que le dernier article :
https://www.lyonmag.com/article/146932/sandrine-runel-sera-t-elle-confirmee-comme-patronne-du-ps-lyonnais

Signaler Répondre
avatar
FrClaude2 le 26/09/2025 à 17:27

Ah, les courants au PS, c'est le delta du Rhône, mais qui n'arrive jamais à la mer !

Marigot :
mare temporaire issue d'un bras mort
(voir l'historique depuis la SFIO).
Il est alimenté par des précipitations saisonnières
(au moment des élections, par des courants divers),
puis disparaît au cours des saisons sèches
(quand il faut bosser pour la collectivité).

(Familier) Groupe de personnes se livrant une compétition occulte pour le pouvoir.

Signaler Répondre
avatar
HAHIIIII le 26/09/2025 à 17:20
La logeuse a écrit le 26/09/2025 à 13h00

Avec cette dame , on aura tous un toit pour dormir… mais à quel prix !!!

Oui,sous le pont de la place Jean Macé !

Signaler Répondre
avatar
lol le 26/09/2025 à 17:19
Fake gauche ! a écrit le 26/09/2025 à 11h59

Qu'elle s'occupe de ses logements, le vrai vote de gauche à Lyon c'est Nathalie PERRIN-GILBERT !

Vous avez pondu vote fake new !?

Signaler Répondre
avatar
kool le 26/09/2025 à 17:19

Encore une qui semble sortir du chapeau d'un magicien

Signaler Répondre
avatar
Tatel le 26/09/2025 à 17:06

Hollande à ruiné le parti socialiste, que va faire Ruinel ?

Signaler Répondre
avatar
stef69999 le 26/09/2025 à 17:02

AIEEE LA TRONCHE C ESTPAS ELLE QUI LOUAIT DES TAUDIS MAIS C EST LE PROPRE DES SOCIALOPES ALLEZ DEHORS AVEC LES LFISTES ON TIRE LA CHASSE

Signaler Répondre
avatar
Bérangère le 26/09/2025 à 16:35

N’est ce pas cette charmante personne qui louait un taudis à des personnes peu fortunées ? comme quoi, la place est bonne et on s’assoit sur la honte au PS !

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1ER le 26/09/2025 à 15:34
GENRE a écrit le 26/09/2025 à 14h30

Cette dame a un vrai profil de cinéma 🎬

Elle me rappelle la phrase d' Erin Brockovich quand elle réussît à obtenir ces voies .

Signaler Répondre
avatar
Sainteange le 26/09/2025 à 15:29

Finalement il faut retenir 2 choses de cette annonce : la réunion pour désigner le candidat s'est certainement tenue dans une cabine téléphonique vu le nombre de votants. Faure est la pire (meilleure) chose qui soit arriver au PS...

Signaler Répondre
avatar
d'apres l'article d'hier le 26/09/2025 à 15:29
Ah ben quand meme a écrit le 26/09/2025 à 14h19

64 voix, contre 56...cela fait 120 votants .
C est énorme , j aurai pas dis tant, j aurai pas dis tant ...
C est le résultat dans le 3eme arrondissement c est ca ? et pour les autres arrondissements ?

"Ce jeudi a lieu le vote des militants PS inscrits sur les listes électorales de Lyon (et non pas les militants des sections lyonnaises) et Sandrine Runel est opposée à Abdelkader El Bouni"
ca fait donc 120 votants lyonnais encartés PS sur une commune de 520 000 habitants ...

Signaler Répondre
avatar
Hildegonde le 26/09/2025 à 15:27
Objectif union de la gauche a écrit le 26/09/2025 à 13h20

Seule l'union de toute la gauche derrière LFI permettra de combattre le fachisme.

Non pasaran ! Vive le Che !

Je ne vois pas comment elle peut inférer du score de Glucksmann qui a quand même un certain charisme celui qu'elle peut envisager d'obtenir...

Signaler Répondre
avatar
Hildegonde le 26/09/2025 à 15:24
Objectif union de la gauche a écrit le 26/09/2025 à 13h20

Seule l'union de toute la gauche derrière LFI permettra de combattre le fachisme.

Non pasaran ! Vive le Che !

C'est de l'humour ?

Signaler Répondre
avatar
chassez le naturel le 26/09/2025 à 15:23
ideali69 a écrit le 26/09/2025 à 13h51

Vous n'aviez pas une photo plus flatteuse ou est ce fait exprès ?...

il revient au galop

Signaler Répondre
avatar
Muche le 26/09/2025 à 15:05

Alliance avec qui…?
faudra être très claire madame runel…être très claire et ferme sur un refus d alliance avec LFI….

Signaler Répondre
avatar
Passéiste le 26/09/2025 à 14:59

Pour être au PS, il faut vraiment être resté bloqué au XXe siècle dans sa tête…

Signaler Répondre
avatar
Pas autrement le 26/09/2025 à 14:49

Ils ont raclé les fonds de tiroirs

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 26/09/2025 à 14:36

Une alliance écolo / socialo .... Cette alliance sera plus faible que celle de la NUPES de 2020.

Signaler Répondre
avatar
GENRE le 26/09/2025 à 14:30

Cette dame a un vrai profil de cinéma 🎬

Signaler Répondre
avatar
Ah ben quand meme le 26/09/2025 à 14:19

64 voix, contre 56...cela fait 120 votants .
C est énorme , j aurai pas dis tant, j aurai pas dis tant ...
C est le résultat dans le 3eme arrondissement c est ca ? et pour les autres arrondissements ?

Signaler Répondre
avatar
On est sauvé le 26/09/2025 à 14:04

Les deux prétendants étaient tous deux de très haut niveau
Je suis rassuré , la gauche est sur le tremplin
On ne pouvait pas trouver mieux
2 futurs présidentiables …

Signaler Répondre
avatar
Golfsurfer le 26/09/2025 à 14:03

Bonjour les lyonnais
Ptain on est en train de racler les fonds de tiroir. Incroyable Faut vraiment que tout change entre NPG , Runel, Doucet ,Fagnon et toute la clique si second mandat il y avait ce serait dramatique pour Lyon. Allez voter chers lyonnais et virez moi tout ce beau monde
Cdlt

Signaler Répondre
avatar
ideali69 le 26/09/2025 à 13:51

Vous n'aviez pas une photo plus flatteuse ou est ce fait exprès ?...

Signaler Répondre
avatar
Perdu d'avance le 26/09/2025 à 13:49

Je revoterais PS lorsque ce parti aura le courage de couper définitivement les ponts avec LFI et la clique de Mélenchon.
Pour l'instant, c'est non.

Signaler Répondre
avatar
Objectif union de la gauche le 26/09/2025 à 13:20

Seule l'union de toute la gauche derrière LFI permettra de combattre le fachisme.

Non pasaran ! Vive le Che !

Signaler Répondre
avatar
roco le 26/09/2025 à 13:03

elle choisit la pire des stratégies ! JMA peut lui dire merci ….

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 26/09/2025 à 13:01

Personne n'aime le PS

Signaler Répondre
avatar
Général Salan le 26/09/2025 à 13:01
Droopy PS/LFI a écrit le 26/09/2025 à 11h51

On va aller loin avec ça.....🙄

La Ternardier du septième arrondissement, à se gondoler de rire. Dire qu'elle était contre l'évacuation des bidonvilles de J.Mace et Y.Farges, ni oubli, ni pardon.

Signaler Répondre
avatar
La logeuse le 26/09/2025 à 13:00

Avec cette dame , on aura tous un toit pour dormir… mais à quel prix !!!

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 26/09/2025 à 12:46

Ah, la Thénardier...

Signaler Répondre
avatar
Bad pitre le 26/09/2025 à 12:30

Qui s'en fout ?

Signaler Répondre
avatar
le radeau de la merduse le 26/09/2025 à 12:16
Droopy PS/LFI a écrit le 26/09/2025 à 11h51

On va aller loin avec ça.....🙄

jusqu au naufrage!

Signaler Répondre
avatar
La photo le 26/09/2025 à 12:03

Sérieux elle fout le trac

Signaler Répondre
avatar
Fake gauche ! le 26/09/2025 à 11:59

Qu'elle s'occupe de ses logements, le vrai vote de gauche à Lyon c'est Nathalie PERRIN-GILBERT !

Signaler Répondre
avatar
Droopy PS/LFI le 26/09/2025 à 11:51

On va aller loin avec ça.....🙄

Signaler Répondre

