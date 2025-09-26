Municipales à Lyon : la députée Sandrine Runel désignée cheffe de file du PS

Ce jeudi soir, les militants du PS ont désigné Sandrine Runel comme cheffe de file pour les élections municipales à Lyon.
Elle a obtenu 64 voix, contre 56 pour Abdelkader El Bouni, candidat de la motion Faure qui espérait renverser la table et défendre les intérêts du parti à la rose.
Les chances de voir Sandrine Runel porter les couleurs du PS au 1er tour des élections municipales sont infimes. L'ancienne adjointe de Grégory Doucet a d'ores et déjà fait savoir qu'elle prônait l'alliance au 1er tour, mais compte négocier davantage de places que celles obtenues en 2020, se basant notamment sur l'excellent score de Raphaël Glucksmann l'an dernier aux européennes à Lyon.
"Désormais, les militants lyonnais sont rassemblés et déterminés à porter un projet ambitieux et solidaire pour les Lyonnaises et les Lyonnais, et à poursuivre les échanges avec les partenaires politiques, afin de proposer une perspective de rassemblement la plus large possible de la gauche et des écologistes devant la candidature de la droite et de Renaissance portée par Jean-Michel Aulas", a réagi la fédération socialiste du Rhône.
Il ne faut pas qu’elle mettre cette photo sur ses affiches électorales sous peine de faire fuir les électeurs !!!!!Signaler Répondre
Bonne nouvelle: C'est plié pour le PS. Avec une candidate pareille et les casseroles qu'elle traîne, le PS va disparaître des radars à Lyon.Signaler Répondre
120 votants....... Visiblement le score d'hildago aux présidentielles ne l'a pas interpelée Didine.Signaler Répondre
Le PS ça sert à quoi !Signaler Répondre
La même pose que le dernier article :Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/146932/sandrine-runel-sera-t-elle-confirmee-comme-patronne-du-ps-lyonnais
Ah, les courants au PS, c'est le delta du Rhône, mais qui n'arrive jamais à la mer !Signaler Répondre
Marigot :
mare temporaire issue d'un bras mort
(voir l'historique depuis la SFIO).
Il est alimenté par des précipitations saisonnières
(au moment des élections, par des courants divers),
puis disparaît au cours des saisons sèches
(quand il faut bosser pour la collectivité).
(Familier) Groupe de personnes se livrant une compétition occulte pour le pouvoir.
Oui,sous le pont de la place Jean Macé !Signaler Répondre
Vous avez pondu vote fake new !?Signaler Répondre
Encore une qui semble sortir du chapeau d'un magicienSignaler Répondre
Hollande à ruiné le parti socialiste, que va faire Ruinel ?Signaler Répondre
AIEEE LA TRONCHE C ESTPAS ELLE QUI LOUAIT DES TAUDIS MAIS C EST LE PROPRE DES SOCIALOPES ALLEZ DEHORS AVEC LES LFISTES ON TIRE LA CHASSESignaler Répondre
N’est ce pas cette charmante personne qui louait un taudis à des personnes peu fortunées ? comme quoi, la place est bonne et on s’assoit sur la honte au PS !Signaler Répondre
Elle me rappelle la phrase d' Erin Brockovich quand elle réussît à obtenir ces voies .Signaler Répondre
Finalement il faut retenir 2 choses de cette annonce : la réunion pour désigner le candidat s'est certainement tenue dans une cabine téléphonique vu le nombre de votants. Faure est la pire (meilleure) chose qui soit arriver au PS...Signaler Répondre
"Ce jeudi a lieu le vote des militants PS inscrits sur les listes électorales de Lyon (et non pas les militants des sections lyonnaises) et Sandrine Runel est opposée à Abdelkader El Bouni"Signaler Répondre
ca fait donc 120 votants lyonnais encartés PS sur une commune de 520 000 habitants ...
Je ne vois pas comment elle peut inférer du score de Glucksmann qui a quand même un certain charisme celui qu'elle peut envisager d'obtenir...Signaler Répondre
C'est de l'humour ?Signaler Répondre
il revient au galopSignaler Répondre
Alliance avec qui…?Signaler Répondre
faudra être très claire madame runel…être très claire et ferme sur un refus d alliance avec LFI….
Pour être au PS, il faut vraiment être resté bloqué au XXe siècle dans sa tête…Signaler Répondre
Ils ont raclé les fonds de tiroirsSignaler Répondre
Une alliance écolo / socialo .... Cette alliance sera plus faible que celle de la NUPES de 2020.Signaler Répondre
Cette dame a un vrai profil de cinéma 🎬Signaler Répondre
64 voix, contre 56...cela fait 120 votants .Signaler Répondre
C est énorme , j aurai pas dis tant, j aurai pas dis tant ...
C est le résultat dans le 3eme arrondissement c est ca ? et pour les autres arrondissements ?
Les deux prétendants étaient tous deux de très haut niveauSignaler Répondre
Je suis rassuré , la gauche est sur le tremplin
On ne pouvait pas trouver mieux
2 futurs présidentiables …
Bonjour les lyonnaisSignaler Répondre
Ptain on est en train de racler les fonds de tiroir. Incroyable Faut vraiment que tout change entre NPG , Runel, Doucet ,Fagnon et toute la clique si second mandat il y avait ce serait dramatique pour Lyon. Allez voter chers lyonnais et virez moi tout ce beau monde
Cdlt
Vous n'aviez pas une photo plus flatteuse ou est ce fait exprès ?...Signaler Répondre
Je revoterais PS lorsque ce parti aura le courage de couper définitivement les ponts avec LFI et la clique de Mélenchon.Signaler Répondre
Pour l'instant, c'est non.
Seule l'union de toute la gauche derrière LFI permettra de combattre le fachisme.Signaler Répondre
Non pasaran ! Vive le Che !
elle choisit la pire des stratégies ! JMA peut lui dire merci ….Signaler Répondre
Personne n'aime le PSSignaler Répondre
La Ternardier du septième arrondissement, à se gondoler de rire. Dire qu'elle était contre l'évacuation des bidonvilles de J.Mace et Y.Farges, ni oubli, ni pardon.Signaler Répondre
Avec cette dame , on aura tous un toit pour dormir… mais à quel prix !!!Signaler Répondre
Ah, la Thénardier...Signaler Répondre
Qui s'en fout ?Signaler Répondre
jusqu au naufrage!Signaler Répondre
Sérieux elle fout le tracSignaler Répondre
Qu'elle s'occupe de ses logements, le vrai vote de gauche à Lyon c'est Nathalie PERRIN-GILBERT !Signaler Répondre
On va aller loin avec ça.....🙄Signaler Répondre