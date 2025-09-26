Municipales à Lyon : la députée Sandrine Runel désignée cheffe de file du PS

Ce jeudi soir, les militants du PS ont désigné Sandrine Runel comme cheffe de file pour les élections municipales à Lyon.

Elle a obtenu 64 voix, contre 56 pour Abdelkader El Bouni, candidat de la motion Faure qui espérait renverser la table et défendre les intérêts du parti à la rose.

Les chances de voir Sandrine Runel porter les couleurs du PS au 1er tour des élections municipales sont infimes. L'ancienne adjointe de Grégory Doucet a d'ores et déjà fait savoir qu'elle prônait l'alliance au 1er tour, mais compte négocier davantage de places que celles obtenues en 2020, se basant notamment sur l'excellent score de Raphaël Glucksmann l'an dernier aux européennes à Lyon.

"Désormais, les militants lyonnais sont rassemblés et déterminés à porter un projet ambitieux et solidaire pour les Lyonnaises et les Lyonnais, et à poursuivre les échanges avec les partenaires politiques, afin de proposer une perspective de rassemblement la plus large possible de la gauche et des écologistes devant la candidature de la droite et de Renaissance portée par Jean-Michel Aulas", a réagi la fédération socialiste du Rhône.