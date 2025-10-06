Sandrine Runel (PS) : "Nous ne sommes pas pour une dissolution"

Avec le départ inattendu de Sébastien Lecornu (entretien réalisé avant sa démission ndlr), le spectre d'une dissolution se fait de plus en plus concret. "Nous ne sommes pas pour une dissolution. Nous craignons ses conséquences avec l'arrivée du RN au pouvoir", indique la députée socialiste de Lyon, Sandrine Runel.
Désignée cheffe de file du PS pour les municipales à Lyon, elle entend faire alliance au 1er tour avec Grégory Doucet. "Les socialistes ont été entendus sur un certain nombre de projets", se félicite-t-elle.
Sandrine Runel s'en prend à Jean-Michel Aulas et aux propositions déjà dévoilées par le candidat. "Le chèque de 200 euros, ça existe déjà ! Je peux lui faire visiter le CCAS de Lyon et lui expliquer quels sont les différents dispositifs", se moque-t-elle.
"Il lâche des propositions qui peuvent paraître alléchantes mais qui ne sont pas travaillées. (...) Il manque de fond dans ses propositions", conclut l'ancienne adjointe de Grégory Doucet.
depuis 8 ans, le PS se soumet à l’idéologie insoumise pour conserver ses quelques sièges et bonnes places dont celle de son 1er secrétaire! Le PS n’est plus un parti de gouvernement mais le parti du bazar organisé tout pour plaire à Melenchon et ses sbires! Le PS Préfère jouer le chaos que la politique du conpromis! Le PS court après l’électorat des quartiers populaires qui lui a préféré LFI. A quand un réveil du PS et se libérer des griffures insoumises ou escrologiques?Signaler Répondre
Message clair merciSignaler Répondre
Tu m'étonnes qu'ils ne veuillent pas d'une dissolution... En cas de dissolution la plupart des ténors du PS seraient balayés. Et ils le savent très bien.Signaler Répondre
Tous ces discours stériles font qu'aujourd'hui la population n'a plus de la colère mais de la haine .Signaler Répondre
Ps LFI kif kif, même politique de chaosSignaler Répondre
Le rassemblement National dit un Grand MERCI 🙏 à MACRON pour lui avoir permis d’être les Numéros UN de la Politique politicienne française. Sans le Banquier de ROTCHILD le FN où RN serait encore à racoler des électeurs , alors que Macron a poussé les français dans les Bras de l’extrême Droite française.Signaler Répondre
La marchande de sommeil qui veut faire la morale.Signaler Répondre
Le PS largement perdant a moins de « collaborer » a nouveau avec LFI, en attendant l’enquête parlementaire sur mes connivences LFI er les frérots 😁Signaler Répondre
Nous sommes piégés par le ps qui a voté avec le RN contre BarnierSignaler Répondre
Donc dissolution et ps au placard
Elle perdra son poste de députée, on s'en tamponne.Signaler Répondre
Et en plus comme les autres elle dit houuu les méchants RN, ça va la chanson on la connait et on voit où ça nous a mené.
Ce qui est horrible c'est que ces politiques montrent bien qu'ils passent uniquement leurs intérêts personnels avant ceux de la France et des français.
Après on dit tous pourris ce n'est pas pour rien !
Le PS plus que les autres partis va à la gamelle. Ce parti ne représente plus rien et si il y avait dissolution, il serait privé de son plat de lentilles !Signaler Répondre
Elle a peur de perdre son siège tout comme son patron Olivier Faure qui se sait condamné en cas de candidature LFI.Signaler Répondre
Demander l'avis du peuple gêne le PS ? je crois savoir pourquoi .... personne vote pour vousSignaler Répondre
Parce qu elle serre les miches pour sa gamelle !Signaler Répondre