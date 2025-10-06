Sandrine Runel (PS) : "Nous ne sommes pas pour une dissolution"

Avec le départ inattendu de Sébastien Lecornu (entretien réalisé avant sa démission ndlr), le spectre d'une dissolution se fait de plus en plus concret. "Nous ne sommes pas pour une dissolution. Nous craignons ses conséquences avec l'arrivée du RN au pouvoir", indique la députée socialiste de Lyon, Sandrine Runel.

Désignée cheffe de file du PS pour les municipales à Lyon, elle entend faire alliance au 1er tour avec Grégory Doucet. "Les socialistes ont été entendus sur un certain nombre de projets", se félicite-t-elle.

Sandrine Runel s'en prend à Jean-Michel Aulas et aux propositions déjà dévoilées par le candidat. "Le chèque de 200 euros, ça existe déjà ! Je peux lui faire visiter le CCAS de Lyon et lui expliquer quels sont les différents dispositifs", se moque-t-elle.

"Il lâche des propositions qui peuvent paraître alléchantes mais qui ne sont pas travaillées. (...) Il manque de fond dans ses propositions", conclut l'ancienne adjointe de Grégory Doucet.

