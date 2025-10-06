Les Coulisses du Grand Lyon

Sandrine Runel (PS) : "Nous ne sommes pas pour une dissolution"

Sandrine Runel, députée PS de Lyon, est l'invitée ce lundi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Sandrine Runel (PS) : "Nous ne sommes pas pour une dissolution"
Sandrine Runel (PS) : "Nous ne sommes pas pour une dissolution" - LyonMag

Avec le départ inattendu de Sébastien Lecornu (entretien réalisé avant sa démission ndlr), le spectre d'une dissolution se fait de plus en plus concret. "Nous ne sommes pas pour une dissolution. Nous craignons ses conséquences avec l'arrivée du RN au pouvoir", indique la députée socialiste de Lyon, Sandrine Runel.

Désignée cheffe de file du PS pour les municipales à Lyon, elle entend faire alliance au 1er tour avec Grégory Doucet. "Les socialistes ont été entendus sur un certain nombre de projets", se félicite-t-elle.

Sandrine Runel s'en prend à Jean-Michel Aulas et aux propositions déjà dévoilées par le candidat. "Le chèque de 200 euros, ça existe déjà ! Je peux lui faire visiter le CCAS de Lyon et lui expliquer quels sont les différents dispositifs", se moque-t-elle.

"Il lâche des propositions qui peuvent paraître alléchantes mais qui ne sont pas travaillées. (...) Il manque de fond dans ses propositions", conclut l'ancienne adjointe de Grégory Doucet.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

X

Tags :

Sandrine Runel

les coulisses du Grand Lyon

Jean-Michel Aulas

12 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Le PS de la honte et du chaos le 06/10/2025 à 13:20

depuis 8 ans, le PS se soumet à l’idéologie insoumise pour conserver ses quelques sièges et bonnes places dont celle de son 1er secrétaire! Le PS n’est plus un parti de gouvernement mais le parti du bazar organisé tout pour plaire à Melenchon et ses sbires! Le PS Préfère jouer le chaos que la politique du conpromis! Le PS court après l’électorat des quartiers populaires qui lui a préféré LFI. A quand un réveil du PS et se libérer des griffures insoumises ou escrologiques?

Signaler Répondre
avatar
merci le 06/10/2025 à 13:15

Message clair merci

Signaler Répondre
avatar
Dexterhld le 06/10/2025 à 13:12

Tu m'étonnes qu'ils ne veuillent pas d'une dissolution... En cas de dissolution la plupart des ténors du PS seraient balayés. Et ils le savent très bien.

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1ER le 06/10/2025 à 13:11

Tous ces discours stériles font qu'aujourd'hui la population n'a plus de la colère mais de la haine .

Signaler Répondre
avatar
Jojo,, le 06/10/2025 à 12:59

Ps LFI kif kif, même politique de chaos

Signaler Répondre
avatar
Ciotti la droite Dure décomplexée. le 06/10/2025 à 12:43

Le rassemblement National dit un Grand MERCI 🙏 à MACRON pour lui avoir permis d’être les Numéros UN de la Politique politicienne française. Sans le Banquier de ROTCHILD le FN où RN serait encore à racoler des électeurs , alors que Macron a poussé les français dans les Bras de l’extrême Droite française.

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 06/10/2025 à 12:34

La marchande de sommeil qui veut faire la morale.

Signaler Répondre
avatar
Et pour cause le 06/10/2025 à 12:29

Le PS largement perdant a moins de « collaborer » a nouveau avec LFI, en attendant l’enquête parlementaire sur mes connivences LFI er les frérots 😁

Signaler Répondre
avatar
Venividivinci le 06/10/2025 à 12:27

Nous sommes piégés par le ps qui a voté avec le RN contre Barnier
Donc dissolution et ps au placard

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 06/10/2025 à 12:19

Elle perdra son poste de députée, on s'en tamponne.
Et en plus comme les autres elle dit houuu les méchants RN, ça va la chanson on la connait et on voit où ça nous a mené.
Ce qui est horrible c'est que ces politiques montrent bien qu'ils passent uniquement leurs intérêts personnels avant ceux de la France et des français.
Après on dit tous pourris ce n'est pas pour rien !

Signaler Répondre
avatar
bobo69 le 06/10/2025 à 12:15

Le PS plus que les autres partis va à la gamelle. Ce parti ne représente plus rien et si il y avait dissolution, il serait privé de son plat de lentilles !

Signaler Répondre
avatar
Mélenchon toujours leader à gauche ! le 06/10/2025 à 12:15

Elle a peur de perdre son siège tout comme son patron Olivier Faure qui se sait condamné en cas de candidature LFI.

Signaler Répondre
avatar
Marc72 le 06/10/2025 à 12:09

Demander l'avis du peuple gêne le PS ? je crois savoir pourquoi .... personne vote pour vous

Signaler Répondre
avatar
Ralbol le 06/10/2025 à 12:03

Parce qu elle serre les miches pour sa gamelle !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.