Sébastien Lecornu à Matignon : "Une énième nomination d’un Premier ministre illégitime" selon la députée Sandrine Runel (PS)

En passant des Armées au poste de Premier ministre, Sébastien Lecornu a des difficultés à convaincre, évidemment à gauche.

Pour la députée PS de Lyon, Sandrine Runel, la France fait face à "une énième nomination d’un Premier ministre illégitime".

Dans un communiqué, l'ancienne adjointe de Grégory Doucet, qui avait voté contre François Bayrou lors du vote de confiance lundi à l'Assemblée Nationale, fustige surtout les choix du Président de la République, qui ne veut pas nommer un chef du gouvernement de gauche : "En choisissant de nommer Sébastien Lecornu, déjà pressenti lors des dernières nominations, Emmanuel Macron prouve une fois de plus sa déconnexion la plus totale à la réalité. il était temps de changer de politique pour plus de justice sociale et fiscale et cesser de toujours s’en prendre aux mêmes".