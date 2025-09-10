Politique

Sébastien Lecornu à Matignon : "Une énième nomination d’un Premier ministre illégitime" selon la députée Sandrine Runel (PS)

Sébastien Lecornu à Matignon : "Une énième nomination d’un Premier ministre illégitime" selon la députée Sandrine Runel (PS)

Ce mercredi à la mi-journée, Sébastien Lecornu et François Bayrou devraient réaliser la passation de pouvoir à Matignon.

En passant des Armées au poste de Premier ministre, Sébastien Lecornu a des difficultés à convaincre, évidemment à gauche.

Pour la députée PS de Lyon, Sandrine Runel, la France fait face à "une énième nomination d’un Premier ministre illégitime".

Dans un communiqué, l'ancienne adjointe de Grégory Doucet, qui avait voté contre François Bayrou lors du vote de confiance lundi à l'Assemblée Nationale, fustige surtout les choix du Président de la République, qui ne veut pas nommer un chef du gouvernement de gauche : "En choisissant de nommer Sébastien Lecornu, déjà pressenti lors des dernières nominations, Emmanuel Macron prouve une fois de plus sa déconnexion la plus totale à la réalité. il était temps de changer de politique pour plus de justice sociale et fiscale et cesser de toujours s’en prendre aux mêmes".

avatar
antoine69 le 10/09/2025 à 13:22
Arrêtez ce discours a écrit le 10/09/2025 à 09h38

Le NFP n’a pas gagné les élections en 2024. Arrêtez de dire que tout ce qui n’est pas NFP est illégitime. Il est temps de travailler pour l’intérêt général et de se mettre autour de la table pour discuter et pour faire avancer notre pays! Votre discours protestataire est anormal pour le PS. Ce n’est pas en copiant LFI que le PS deviendra crédible!
Arrêtez vos postures de communication et faites preuve de conpromis, d’ouverture!
Sinon le PS a vocation a être dilue dans les écolos et la LFI!
Soyez indépendant de cette gauche du chaos et portez un projet crédible et qui prennent compte des préoccupations des français comme les partis de gauche des pays nordiques ont effectué leur mue

entièrement d'accord mais peut-on discuter avec des sourds ?

avatar
micron va dégager avant 2027 le 10/09/2025 à 13:13

micron qui nomme lecornu, on peux pas dire qu'il cherche l'apaisement 😒😒

avatar
Bijou le 10/09/2025 à 12:56
oup a écrit le 10/09/2025 à 08h02

Ca n'interesse personne, ce que cette dame dit !

Qu elle se contente de jouer les agents immobiliers
Et on aura la paix

avatar
Poli le 10/09/2025 à 12:54
Bon a écrit le 10/09/2025 à 12h06

À Lyon aussi il y a des élus illégitimes…

Et ils sont nombreux

avatar
Gsxs le 10/09/2025 à 12:50

En quoi le PS serait-il légitime, au vu de ses raclées électorales et de son passif économique ?
N'oublions pas cet adage populaire largement partagé : "plantez un socialiste, il poussera des impôts''.

avatar
Mdr ! le 10/09/2025 à 12:40
Ben… a écrit le 10/09/2025 à 09h02

Les mêmes qui payent le salaire de Najat Vallaud Belkacem, nommée conseillère maître à la Cour des comptes grâce à un concours imaginaire (inventé de toutes pièces), après avoir fait la preuve de son incompétence dans le privé. 7000€ / mois sans les avantages. Elle va pouvoir se racheter des manteaux avec cols de fourrures et prendre la pose, oubliant qu’elle est à une cérémonie officielle, s’imaginant en une de Vogue…
Non, je ne vote pas RN. Il n’est pas interdit d’avoir un cerveau quand on est de gauche.

Certes.
Du coup ceux qui les placent là ne sont pas de gauche, pas plus que le PS.. et ne sont pas RN non plus..

Moi non plus je ne suis pas RN, mais considérant qu'il fait le meilleur résultat aux legislatives cependant.. le principe voudrait que le PM en soit issu.. enfin le principe démocratique.

avatar
Schuss69 le 10/09/2025 à 12:09

Moi je vote pour la nomination de Mme Runel au ministère du logement. C'est sa (seule) spécialité.

avatar
Bon le 10/09/2025 à 12:06

À Lyon aussi il y a des élus illégitimes…

avatar
phil 60 le 10/09/2025 à 11:15

ou en est-elle avec ses appartements insalubres
elle voulait être ministre du logement

avatar
néné2 le 10/09/2025 à 10:41

Parce que elle, elle est légitime ?
Elue députée grâce aux voix des LR et des macronistes !

avatar
papyrebel le 10/09/2025 à 10:35

Sebastien Lecornu à Matignon ! Diable, Diable ! Avec un nom pareil ça sent le soufre , nous risquons de connaître l'Enfer ...Saint Joseph le patron des cocus vient d'être détrôné .

avatar
La logeuse le 10/09/2025 à 10:31

Qu’elle s’occupe de louer son appartement proprement…et après elle pourra l’ouvrir

avatar
Venividivinci le 10/09/2025 à 09:52

Quand son ancien président ne se représente même pas r hollande on parle de déni de gouvernance reste les soumis aux insoumis Mr Faure

avatar
Arrêtez ce discours le 10/09/2025 à 09:38

avatar
C'est ballot le 10/09/2025 à 09:38

Et dire qu'elle espérait être ministre de Lucie Castets 🤪🤪
C'est encore loupé ma grande !!

avatar
Lol.... le 10/09/2025 à 09:28

Lorsque l'on appartient à un parti qui fait 1,75 % à la présidentielle, on s'écrase non ?

avatar
AAA le 10/09/2025 à 09:17

Illégitime, comme louer un appartement insalubre ?

avatar
allez dehors le 10/09/2025 à 09:10
Ce sont des gens comme moscovici, belkacem qu'il faudrait virés
Des incapables qui veulent nous donner des leçons 🤣🤣🤣

avatar
Ben… le 10/09/2025 à 09:02
Les mêmes qui payent le salaire de Najat Vallaud Belkacem, nommée conseillère maître à la Cour des comptes grâce à un concours imaginaire (inventé de toutes pièces), après avoir fait la preuve de son incompétence dans le privé. 7000€ / mois sans les avantages. Elle va pouvoir se racheter des manteaux avec cols de fourrures et prendre la pose, oubliant qu’elle est à une cérémonie officielle, s’imaginant en une de Vogue…
Non, je ne vote pas RN. Il n’est pas interdit d’avoir un cerveau quand on est de gauche.

avatar
Hildegonde le 10/09/2025 à 09:02

Parce qu'elle estime que Faure avec son brillant score serait légitime ?

avatar
GLOUGLOU 1ER le 10/09/2025 à 08:50

Propos non constructif. Du vomi politique.

avatar
Jolie Môme le 10/09/2025 à 08:48
Oui ! très bien résumé.
En 1975 un Français de la classe moyenne travaillait 1960 heures par an sans compter les heures supplémentaires car tout le monde voulait s'élever socialement .
On avait besoin d'achats d'appareils ménagers !
Le graal , c'était de se payer un voiture pour partir à la campagne les weekends .
Et nous n'avions pas le crédit facile comme aujourd'hui . Et le découvert bancaire était une honte !
Aujourd'hui nos traîne savates veulent la semaine de 4 jours alors qu'ils ne travaillent que 1590 heures par an .
Et ils s'étonnent les malheureux et ils critiquent ceux qui ont travaillé avant eux . J.M
Tout soutien a nos forces de police .

avatar
Ex Précisions le 10/09/2025 à 08:45

Je l'avais oublié cette dame, comme le PS ;-)

avatar
antoine69 le 10/09/2025 à 08:41

sera-t-il le liquidateur judiciaire de la France ? car , n'en déplaise ceux qui ont cassé le thermomètre Bayrou pour ne pas avoir la fièvre, c'est bel et bien cela qui risque fort d'arriver ! déjà les emprunts internationaux sont taxés au maximum et les financiers attendent avec inquiétude les indices de notations à venir !

avatar
ah bon le 10/09/2025 à 08:40

Pace qu'ils sont légitimes le PS ? ? ? ils sont à la cave et ne représentent qu'une minorité acoquiné aux islamo gauchistes !

avatar
Catalan le 10/09/2025 à 08:40
Macron est un provocateur ,toujours la phrase ou le mot de trop, toujours dans le show médiatique,,,,,,je ne suis ni de gauche, ni d extrême droite, mais Macron adore jouer avec le feu et je prends le pari qu il sera obligé de démissionner parceque tout va se terminer dans la rue

avatar
Mdr ! le 10/09/2025 à 08:35
Bah pareil..
Qui place des membres du "Prétendu Socialiste" à ces postes là en fait ?

avatar
Catalan le 10/09/2025 à 08:29

j ai eu l occasion de la croiser une fois .la tristesse même malgré ses étoiles tatouées dans le cou , on est a des années lumières d un minimum de compétence

avatar
Promo du jour le 10/09/2025 à 08:21

On prends les meme et ça repart ! Désolant

avatar
Et le PS le 10/09/2025 à 08:20
à 1,8%, quelle est sa légitimité à même ouvrir la bouche, et surtout être à la tête de toutes les institutions clés ?

avatar
Autruits ? Aux truies ? le 10/09/2025 à 08:17
Abolir les congés payés et les retraites et tutti quanti !
Au boulot les feignasses . Si tu n 'as pas hérité ou si tu es né au mauvais endroit ,faut que ça sue , faut que ça saigne !
On est encore trop gentil avec ces "rien" , qu 'ils retournent au néant l 'air !

avatar
Karl le 10/09/2025 à 08:08

La niaiserie en une photo

avatar
calahaine le 10/09/2025 à 08:03

selon les chiffres seul le RN est légitime...

avatar
Mdr ! le 10/09/2025 à 08:02

On progresse..
On passe d'un premier ministre issu d'un parti qui a fait 5% aux dernières legislatives, dans une coalition à 25%, à un premier ministre issu d'un parti qui a fait 6%, dans une coalition à 8%.
C'est beau la démocratie.

Moins drôle, le nouveau est un militaire.

avatar
oup le 10/09/2025 à 08:02

Ca n'interesse personne, ce que cette dame dit !

avatar
Socrate69 le 10/09/2025 à 08:01

"Légitime" on entend ce mot dans toutes les bouches. Mais qui est "légitime" de nos jours?
Nos politiques à l'Assemblée après des accords "partisans d'appareil" pour sauver leurs postes? sont ils légitimes ?
Les Présidents des différentes "cours" institutionnelles suite à des nominations de copinage sont ils légitimes ?
Le monde universitaire via le système de cooptation est il légitime?
Le monde médiatique (comme on le voit avec l'affaire des journalistes de France Inter) est il légitime ?

Une Légitimité était une notion qui s'appuyait sur une reconnaissance complète non partisane basée souvent sur une expertise ou un savoir? On peut se demander si ce niveau de compétence existe encore aujourd'hui.

Entendre le PS parlé de "Légitimité" alors que sa stratégie depuis des décennies est de placer ses "pions" dans toutes les strates de la vie (souvent des postes très bien rénumérés) est une absurdité. Un parti qui dans les faits ne représente plus rien (même pas 3/4 % d'un électorat) devrait mourir de sa belle mort et pas rester artificiellement en vie c'est juste le processus naturel d'une vie démocratique (mais bon on a encore en France un parti communiste une anomalie singulière).

avatar
Mamie48 le 10/09/2025 à 08:00

La gauche PS revendiquait la place, LFI aussi… dure à digérer la direction vers la droite ? Posez-vous des questions sur les différents discours et actions… la gauche

avatar
gognandise le 10/09/2025 à 07:53

la méthode coué: persuadés que les Français veulent encore de ce ramassis d'incompétents qui ont coulé la France

avatar
boris69 le 10/09/2025 à 07:40

Pourquoi elle parle ? Social, fiscal que ces mots à la bouche. Jamais travail, moins de vacances, plus d'heures, remettre 40 h. Redonner de l'importance au travail et cesser l'assistanat, l'immigration. Remettre en place le respect des lois, de la France et d'autruits plutôt que de toujours diviser pour mieux régner. On est au bord du gouffre avec cette politique depuis 81 et le déchirement permanant des politiques. Il faut maintenant changer notre façon de voir et discipliner le pays.

