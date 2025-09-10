Sébastien Lecornu à Matignon : "Une énième nomination d’un Premier ministre illégitime" selon la députée Sandrine Runel (PS)

En passant des Armées au poste de Premier ministre, Sébastien Lecornu a des difficultés à convaincre, évidemment à gauche.
Pour la députée PS de Lyon, Sandrine Runel, la France fait face à "une énième nomination d’un Premier ministre illégitime".
Dans un communiqué, l'ancienne adjointe de Grégory Doucet, qui avait voté contre François Bayrou lors du vote de confiance lundi à l'Assemblée Nationale, fustige surtout les choix du Président de la République, qui ne veut pas nommer un chef du gouvernement de gauche : "En choisissant de nommer Sébastien Lecornu, déjà pressenti lors des dernières nominations, Emmanuel Macron prouve une fois de plus sa déconnexion la plus totale à la réalité. il était temps de changer de politique pour plus de justice sociale et fiscale et cesser de toujours s’en prendre aux mêmes".
En quoi le PS serait-il légitime, au vu de ses raclées électorales et de son passif économique ?Signaler Répondre
N'oublions pas cet adage populaire largement partagé : "plantez un socialiste, il poussera des impôts''.
Du coup ceux qui les placent là ne sont pas de gauche, pas plus que le PS.. et ne sont pas RN non plus..
Moi non plus je ne suis pas RN, mais considérant qu'il fait le meilleur résultat aux legislatives cependant.. le principe voudrait que le PM en soit issu.. enfin le principe démocratique.
Moi je vote pour la nomination de Mme Runel au ministère du logement. C'est sa (seule) spécialité.Signaler Répondre
À Lyon aussi il y a des élus illégitimes…Signaler Répondre
ou en est-elle avec ses appartements insalubresSignaler Répondre
Parce que elle, elle est légitime ?Signaler Répondre
Elue députée grâce aux voix des LR et des macronistes !
Sebastien Lecornu à Matignon ! Diable, Diable ! Avec un nom pareil ça sent le soufre , nous risquons de connaître l'Enfer ...Saint Joseph le patron des cocus vient d'être détrôné .Signaler Répondre
Qu’elle s’occupe de louer son appartement proprement…et après elle pourra l’ouvrirSignaler Répondre
Quand son ancien président ne se représente même pas r hollande on parle de déni de gouvernance reste les soumis aux insoumis Mr FaureSignaler Répondre
Le NFP n’a pas gagné les élections en 2024. Arrêtez de dire que tout ce qui n’est pas NFP est illégitime. Il est temps de travailler pour l’intérêt général et de se mettre autour de la table pour discuter et pour faire avancer notre pays! Votre discours protestataire est anormal pour le PS. Ce n’est pas en copiant LFI que le PS deviendra crédible!Signaler Répondre
Arrêtez vos postures de communication et faites preuve de conpromis, d’ouverture!
Sinon le PS a vocation a être dilue dans les écolos et la LFI!
Soyez indépendant de cette gauche du chaos et portez un projet crédible et qui prennent compte des préoccupations des français comme les partis de gauche des pays nordiques ont effectué leur mue
Et dire qu'elle espérait être ministre de Lucie Castets 🤪🤪Signaler Répondre
Lorsque l'on appartient à un parti qui fait 1,75 % à la présidentielle, on s'écrase non ?Signaler Répondre
Illégitime, comme louer un appartement insalubre ?Signaler Répondre
Ce sont des gens comme moscovici, belkacem qu'il faudrait virésSignaler Répondre
Les mêmes qui payent le salaire de Najat Vallaud Belkacem, nommée conseillère maître à la Cour des comptes grâce à un concours imaginaire (inventé de toutes pièces), après avoir fait la preuve de son incompétence dans le privé. 7000€ / mois sans les avantages. Elle va pouvoir se racheter des manteaux avec cols de fourrures et prendre la pose, oubliant qu’elle est à une cérémonie officielle, s’imaginant en une de Vogue…Signaler Répondre
Non, je ne vote pas RN. Il n’est pas interdit d’avoir un cerveau quand on est de gauche.
Parce qu'elle estime que Faure avec son brillant score serait légitime ?Signaler Répondre
Propos non constructif. Du vomi politique.Signaler Répondre
En 1975 un Français de la classe moyenne travaillait 1960 heures par an sans compter les heures supplémentaires car tout le monde voulait s'élever socialement .
On avait besoin d'achats d'appareils ménagers !
Le graal , c'était de se payer un voiture pour partir à la campagne les weekends .
Et nous n'avions pas le crédit facile comme aujourd'hui . Et le découvert bancaire était une honte !
Aujourd'hui nos traîne savates veulent la semaine de 4 jours alors qu'ils ne travaillent que 1590 heures par an .
Et ils s'étonnent les malheureux et ils critiquent ceux qui ont travaillé avant eux . J.M
Tout soutien a nos forces de police .
sera-t-il le liquidateur judiciaire de la France ? car , n'en déplaise ceux qui ont cassé le thermomètre Bayrou pour ne pas avoir la fièvre, c'est bel et bien cela qui risque fort d'arriver ! déjà les emprunts internationaux sont taxés au maximum et les financiers attendent avec inquiétude les indices de notations à venir !Signaler Répondre
Pace qu'ils sont légitimes le PS ? ? ? ils sont à la cave et ne représentent qu'une minorité acoquiné aux islamo gauchistes !Signaler Répondre
Macron est un provocateur ,toujours la phrase ou le mot de trop, toujours dans le show médiatique,,,,,,je ne suis ni de gauche, ni d extrême droite, mais Macron adore jouer avec le feu et je prends le pari qu il sera obligé de démissionner parceque tout va se terminer dans la rueSignaler Répondre
Qui place des membres du "Prétendu Socialiste" à ces postes là en fait ?
j ai eu l occasion de la croiser une fois .la tristesse même malgré ses étoiles tatouées dans le cou , on est a des années lumières d un minimum de compétenceSignaler Répondre
à 1,8%, quelle est sa légitimité à même ouvrir la bouche, et surtout être à la tête de toutes les institutions clés ?Signaler Répondre
Abolir les congés payés et les retraites et tutti quanti !Signaler Répondre
Au boulot les feignasses . Si tu n 'as pas hérité ou si tu es né au mauvais endroit ,faut que ça sue , faut que ça saigne !
On est encore trop gentil avec ces "rien" , qu 'ils retournent au néant l 'air !
selon les chiffres seul le RN est légitime...Signaler Répondre
On passe d'un premier ministre issu d'un parti qui a fait 5% aux dernières legislatives, dans une coalition à 25%, à un premier ministre issu d'un parti qui a fait 6%, dans une coalition à 8%.
C'est beau la démocratie.
Moins drôle, le nouveau est un militaire.
"Légitime" on entend ce mot dans toutes les bouches. Mais qui est "légitime" de nos jours?Signaler Répondre
Nos politiques à l'Assemblée après des accords "partisans d'appareil" pour sauver leurs postes? sont ils légitimes ?
Les Présidents des différentes "cours" institutionnelles suite à des nominations de copinage sont ils légitimes ?
Le monde universitaire via le système de cooptation est il légitime?
Le monde médiatique (comme on le voit avec l'affaire des journalistes de France Inter) est il légitime ?
Une Légitimité était une notion qui s'appuyait sur une reconnaissance complète non partisane basée souvent sur une expertise ou un savoir? On peut se demander si ce niveau de compétence existe encore aujourd'hui.
Entendre le PS parlé de "Légitimité" alors que sa stratégie depuis des décennies est de placer ses "pions" dans toutes les strates de la vie (souvent des postes très bien rénumérés) est une absurdité. Un parti qui dans les faits ne représente plus rien (même pas 3/4 % d'un électorat) devrait mourir de sa belle mort et pas rester artificiellement en vie c'est juste le processus naturel d'une vie démocratique (mais bon on a encore en France un parti communiste une anomalie singulière).
La gauche PS revendiquait la place, LFI aussi… dure à digérer la direction vers la droite ? Posez-vous des questions sur les différents discours et actions… la gaucheSignaler Répondre
la méthode coué: persuadés que les Français veulent encore de ce ramassis d'incompétents qui ont coulé la FranceSignaler Répondre
Pourquoi elle parle ? Social, fiscal que ces mots à la bouche. Jamais travail, moins de vacances, plus d'heures, remettre 40 h. Redonner de l'importance au travail et cesser l'assistanat, l'immigration. Remettre en place le respect des lois, de la France et d'autruits plutôt que de toujours diviser pour mieux régner. On est au bord du gouffre avec cette politique depuis 81 et le déchirement permanant des politiques. Il faut maintenant changer notre façon de voir et discipliner le pays.Signaler Répondre