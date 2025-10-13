La lyonnaise Amélie de Montchalin reconduite au gouvernement, Sébastien Lecornu "fatigue" la gauche

Finalement, beaucoup de visages connus composent le gouvernement II de Sébastien Lecornu, dévoilé dimanche soir.

Parmi les 34 ministres, la lyonnaise Amélie de Montchalin est maintenue au Budget, poste-clé de ces prochaines semaines.

Laurent Nuñez, ancien bras de droit de Christophe Castaner à Beauvau, devient ministre de l'Intérieur en remplacement de Bruno Retailleau, qui a refusé que les Républicains participent au gouvernement. Une consigne sur laquelle s'assoient Rachida Dati (Culture), Philippe Tabarot (Transports) ou Annie Genevard (Agriculture).

Dans le Rhône, les députés n'ont même plus la force de réagir à ce nouvel épisode de la triste saga politique automnale. La députée écologiste de Lyon Marie-Charlotte Garin s'est fendue d'un simple "#fatigue" face à l'annonce de la composition de la nouvelle équipe du Premier ministre.

Côté insoumis, on est davantage prolixe. Le député LFI de Villeurbanne Gabriel Amard fait dans le théâtral : "Rideau levé sur le gouvernement Lecornu II : – Acte 1 : même président. – Acte 2 : même politique. – Acte final : le peuple paie la note. Spoiler : il est temps de changer de pièce".

Quant à Anaïs Belouassa-Cherifi, députée LFI de Lyon et possible candidate aux élections municipales 2026, c'est "une semaine de comédie politique pour finir… par la même politique. Face à un peuple sidéré mais pas résigné. Cette semaine, nous les censurerons. Et ensuite, Macron devra partir".