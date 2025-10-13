Politique

La lyonnaise Amélie de Montchalin reconduite au gouvernement, Sébastien Lecornu "fatigue" la gauche

Ce devait être un gouvernement très technique, dépourvu de personnalités aux ambitions présidentielles.

Finalement, beaucoup de visages connus composent le gouvernement II de Sébastien Lecornu, dévoilé dimanche soir.

Parmi les 34 ministres, la lyonnaise Amélie de Montchalin est maintenue au Budget, poste-clé de ces prochaines semaines.

Laurent Nuñez, ancien bras de droit de Christophe Castaner à Beauvau, devient ministre de l'Intérieur en remplacement de Bruno Retailleau, qui a refusé que les Républicains participent au gouvernement. Une consigne sur laquelle s'assoient Rachida Dati (Culture), Philippe Tabarot (Transports) ou Annie Genevard (Agriculture).

Dans le Rhône, les députés n'ont même plus la force de réagir à ce nouvel épisode de la triste saga politique automnale. La députée écologiste de Lyon Marie-Charlotte Garin s'est fendue d'un simple "#fatigue" face à l'annonce de la composition de la nouvelle équipe du Premier ministre.

Côté insoumis, on est davantage prolixe. Le député LFI de Villeurbanne Gabriel Amard fait dans le théâtral : "Rideau levé sur le gouvernement Lecornu II : – Acte 1 : même président. – Acte 2 : même politique. – Acte final : le peuple paie la note. Spoiler : il est temps de changer de pièce".

Quant à Anaïs Belouassa-Cherifi, députée LFI de Lyon et possible candidate aux élections municipales 2026, c'est "une semaine de comédie politique pour finir… par la même politique. Face à un peuple sidéré mais pas résigné. Cette semaine, nous les censurerons. Et ensuite, Macron devra partir".

Venividivinci le 13/10/2025 à 09:41

Travailler jusqu a 64 ans. Fatigue la gauche une surprise ?.

Chris696969 le 13/10/2025 à 09:21
LFI 69 a écrit le 13/10/2025 à 09h08

Sans l'extrême droite, la macronie n'existerait pas, il faut le rappeler sans cesse.

Lol...

Chris696969 le 13/10/2025 à 09:12

"dépourvu de personnalités aux ambitions présidentielles."

Avec Mme Amélie de MONTCHALIN, c'est l'exception qui confirme la règle...

LFI 69 le 13/10/2025 à 09:08

Sans l'extrême droite, la macronie n'existerait pas, il faut le rappeler sans cesse.

Ceux là nous gavent… le 13/10/2025 à 08:59

L’urgence sera de ne pas réélire la clique de Méluche et compagnie !

Blague le 13/10/2025 à 08:56

Qui y croit a ce gouvernement ? personne, il va tomber prochainement :)

TSLFI&EELV le 13/10/2025 à 08:54

Ces 2 mijaurées ne seront même pas réélues en cas de dissolution…alors leurs avis on en a rien à cirer!

Moua le 13/10/2025 à 08:54
Grossefatigue a écrit le 13/10/2025 à 07h41

marie parlotte est" fatiguée", il ne faut pas qu'elle s'inquiete, elle va bientôt pouvoir prendre sa retraite et pour un bon moment

Tout comme monsieur Gendre et ses copains de la fi , sans oublier ceux de ce gouvernement Lecornu bis totalement biscornu .....

pareil le 13/10/2025 à 08:54
Mou a écrit le 13/10/2025 à 08h45

Moi c'est la gauche qui me fatigue 😔

et pourtant ils ne font rien que des tweets

Mou le 13/10/2025 à 08:45

Moi c'est la gauche qui me fatigue 😔

Gloubi le 13/10/2025 à 08:31

Une photo de madame de Monchalin serait la bienvenue !

123456 le 13/10/2025 à 08:25

Bientôt la censure...

oui mais le 13/10/2025 à 08:09
Quinoa a écrit le 13/10/2025 à 08h00

Marie parlotte est fatiguée quoi? Elle n'a jamais bossée!

C'est justement pour ça qu'elle est fatiguée mais dans un avenir proche elle pourra aller travaillé !

Quinoa le 13/10/2025 à 08:00

Marie parlotte est fatiguée quoi? Elle n'a jamais bossée!

Grossefatigue le 13/10/2025 à 07:41

marie parlotte est" fatiguée", il ne faut pas qu'elle s'inquiete, elle va bientôt pouvoir prendre sa retraite et pour un bon moment

