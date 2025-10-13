La lyonnaise Amélie de Montchalin reconduite au gouvernement, Sébastien Lecornu "fatigue" la gauche

Finalement, beaucoup de visages connus composent le gouvernement II de Sébastien Lecornu, dévoilé dimanche soir.
Parmi les 34 ministres, la lyonnaise Amélie de Montchalin est maintenue au Budget, poste-clé de ces prochaines semaines.
Laurent Nuñez, ancien bras de droit de Christophe Castaner à Beauvau, devient ministre de l'Intérieur en remplacement de Bruno Retailleau, qui a refusé que les Républicains participent au gouvernement. Une consigne sur laquelle s'assoient Rachida Dati (Culture), Philippe Tabarot (Transports) ou Annie Genevard (Agriculture).
Dans le Rhône, les députés n'ont même plus la force de réagir à ce nouvel épisode de la triste saga politique automnale. La députée écologiste de Lyon Marie-Charlotte Garin s'est fendue d'un simple "#fatigue" face à l'annonce de la composition de la nouvelle équipe du Premier ministre.
Côté insoumis, on est davantage prolixe. Le député LFI de Villeurbanne Gabriel Amard fait dans le théâtral : "Rideau levé sur le gouvernement Lecornu II : – Acte 1 : même président. – Acte 2 : même politique. – Acte final : le peuple paie la note. Spoiler : il est temps de changer de pièce".
Quant à Anaïs Belouassa-Cherifi, députée LFI de Lyon et possible candidate aux élections municipales 2026, c'est "une semaine de comédie politique pour finir… par la même politique. Face à un peuple sidéré mais pas résigné. Cette semaine, nous les censurerons. Et ensuite, Macron devra partir".
Travailler jusqu a 64 ans. Fatigue la gauche une surprise ?.Signaler Répondre
Lol...Signaler Répondre
"dépourvu de personnalités aux ambitions présidentielles."Signaler Répondre
Avec Mme Amélie de MONTCHALIN, c'est l'exception qui confirme la règle...
Sans l'extrême droite, la macronie n'existerait pas, il faut le rappeler sans cesse.Signaler Répondre
L’urgence sera de ne pas réélire la clique de Méluche et compagnie !Signaler Répondre
Qui y croit a ce gouvernement ? personne, il va tomber prochainement :)Signaler Répondre
Ces 2 mijaurées ne seront même pas réélues en cas de dissolution…alors leurs avis on en a rien à cirer!Signaler Répondre
Tout comme monsieur Gendre et ses copains de la fi , sans oublier ceux de ce gouvernement Lecornu bis totalement biscornu .....Signaler Répondre
et pourtant ils ne font rien que des tweetsSignaler Répondre
Moi c'est la gauche qui me fatigue 😔Signaler Répondre
Une photo de madame de Monchalin serait la bienvenue !Signaler Répondre
Bientôt la censure...Signaler Répondre
C'est justement pour ça qu'elle est fatiguée mais dans un avenir proche elle pourra aller travaillé !Signaler Répondre
Marie parlotte est fatiguée quoi? Elle n'a jamais bossée!Signaler Répondre
marie parlotte est" fatiguée", il ne faut pas qu'elle s'inquiete, elle va bientôt pouvoir prendre sa retraite et pour un bon momentSignaler Répondre