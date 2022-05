Gouvernement d'Elisabeth Borne : Amélie de Montchalin à la Transition écologique, Damien Abad nommé, Olivier Véran recasé

Une seule politique née à Lyon a été nommée : Amélie de Montchalin, qui devient ministre de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires. La nouvelle ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, née au Liban, a également des racines lyonnaises. Installée entre Rhône et Saône à ses 10 ans en 1989, elle a étudié au Lycée international puis à l'IEP de Lyon.

La région Auvergne-Rhône-Alpes sera également représentée. Damien Abad, le député LR de l'Ain, a été nommé ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. L'isérois Olivier Véran quitte le ministère de la Santé et devient ministre délégué chargé des relations avec le parlement. Olivier Dussopt, originaire d'Ardèche, a lui été nommé ministre du Travail et du plein emploi.

Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des affaires étrangères

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur

Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires

Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Sébastien Lecornu, ministre des Armées

Pap Ndiaye, ministre de l'Education nationale et de la jeunesse

Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la prévention

Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion

Damien Abad, ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées

Sylvie Retailleau, Ministre de l'enseignement supérieur

Stanislas Guérini, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques

Rima Abdul Malak, Ministre de la Culture

Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la Transition énergétique

Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques

Olivier Véran, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement

Isabelle Lonvis-Rome, ministre délégué chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes de la Diversité et de l'Egalité des chances auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Gabriel Attal, chargé des comptes publics auprès du ministre de l'Intérieur et de la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires,

Christophe Béchu, chargé des collectivités territoriales auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Messieurs Franck Riester, chargé du Commerce extérieur et de l'attractivité

Olivia Grégoire, porte parole du gouvernement.

Justine Bénin, secrétaire d'Etat chargée de la mer.

Charlotte Caubel, secrétaire d'Etat chargée de l'enfance auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d'Etat chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux.