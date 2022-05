Elisabeth Borne Première ministre : "On ne change pas une équipe qui perd" selon le député Hubert Julien-Laferrière

Un poste de Première ministre aux côtés d’Emmanuel Macron qui est froidement accueilli par le député du Rhône, Hubert Julien-Laferrière.

Pour l’ancien macroniste passé chez Génération écologie, cette nomination est même regrettable et "ne laisse que peu de place au doute : la politique qui sera menée par Mme Borne comme cheffe du Gouvernement sera dans la droite ligne de celle ses prédécesseurs. Après un quinquennat marqué par l’inaction climatique et l’aggravation des inégalités sociales, le président de la République entend, par cette nomination, réorienter son image vers plus de social et d’écologie. En nommant pourtant à la tête du Gouvernement une des ministres à l'origine de la casse sociale à l’oeuvre depuis 5 ans, la politique menée par le nouveau gouvernement s'inscrira sans aucun doute possible dans la droite ligne du néolibéralisme économique, de l’injustice sociale et de la destruction du climat et du vivant".

Hubert Julien-Laferrière, dans son communiqué de presse, lance ensuite un appel à voter massivement pour les candidats de la NUPES aux élections législatives pour renverser Elisabeth Borne et installer Jean-Luc Mélenchon à sa place. Un appel qui englobe évidemment sa propre candidature dans la 2e circonscription du Rhône, alors que plusieurs voix à gauche s'élèvent contre lui. Avec même l'arrivée ce lundi d'un nouveau candidat dissident à gauche en la personne de Raphaël Arnault, ex-porte-parole de la Jeune Garde Lyon.