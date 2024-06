Lyon : Hubert Julien-Laferrière quitte la politique et se met au service de la protection des grands singes !

Après tout, est-ce que quelque chose vous étonne encore après les rebondissements de ces derniers jours ?

Comme prévu, Hubert Julien-Laferrière ne se représentera pas dans la 2e circonscription du Rhône. Fauché par la dissolution dans son second mandat de député, l'ancien maire du 9e arrondissement de Lyon a décidé de tourner la page. D'autant que l'affaire de rémunérations présumées par le Qatar lui colle à la peau.

Et c'est dans un communiqué de presse lunaire qu'Hubert Julien-Laferrière annonce ce qu'il compte faire désormais que la politique est derrière lui.

"Ma vie s’ouvre sur un nouvel engagement. La sauvegarde des grands singes, ma passion secrète, en sera le moteur. J’ai eu à plusieurs occasions le privilège de les approcher en compagnie de chercheurs. Symboliques de ce que nous sommes, les grands singes incarnent le groupe d’espèces le plus proche de l’être humain, tant dans l’ADN que dans les comportements innés. La sauvegarde, l’étude et la sensibilisation à leur devenir, c’est aussi notre propre sauvegarde et un formidable moyen de prise de conscience pour l’avenir de l’humanité", écrit le socialiste devenu macroniste puis écologiste en l'espace de six ans.

Hubert Julien-Laferrière précise qu'il va se mettre "bénévolement" au service des ONG "qui se battent avec des moyens modestes pour sauver les gorilles, chimpanzés et autres orangs-outangs".

"La nature est belle et notre survie dépend de sa sauvegarde, à nous de la protéger", conclut-il. Et si finalement, il était plus écolo que les écolos ?

Avant de partir en Afrique, HJL se fend d'un message de soutien au Front Populaire qui doit prendre le relais dans sa 2e circonscription du Rhône et dont il souhaite la victoire.