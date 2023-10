Le député Hubert Julien-Laferrière rémunéré par le Qatar pour défendre ses intérêts ?

Epinglé par Mediapart en février dernier qui révélait que le député écologiste du Rhône avait fait la promotion d'une cryptomonnaie africaine à l'Assemblée nationale après avoir été influencé par un lobbyiste, il pourrait avoir mangé à d'autres râteliers.

C'est en tout cas ce que révèle Médiacités, qui indique que le Parquet national financier enquête sur ses liens présumés avec le Qatar.

En l'espace de quelques mois à partir de fin 2020, il avait porté des sujets mettant à mal les Emirats Arabes Unis comme la présidence d'Interpol et la prison secrète de l'armée émirati de l'usine gazière de Balhaf au Yémen. Sans oublier de faire la promotion de la Coupe du Monde au Qatar, où il a séjourné quatre jours du 4 au 7 février, aux frais d'une organisation gouvernementale locale.

Or, ces prises de position étonnent le PNF puisqu'elles sont éloignées des préoccupations de Génération écologie, et qu'elles coïncident avec les intérêts des différents acteurs de l'ombre impliqués dans le Qatargate. Reste à savoir désormais si Hubert Julien-Laferrière a été totalement influencé et convaincu par ses interlocuteurs, ou s'il a été rémunéré par une puissance étrangère pour tenter d'influencer la politique française.

On ne sait pas encore ce qu'ont donné les perquisitions réalisées fin septembre à son bureau à l'Assemblée et dans sa maison des Monts d'Or, récemment acquise. Ses comptes de campagne des législatives 2022 sont notamment épluchés, puisque le lobbyiste Jean-Pierre Duthion se serait vanté de lui avoir payé.