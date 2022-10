Défilé de l'ultradroite à Lyon : les députés NUPES du Rhône veulent dire "stop au mutisme"

Ce sont par ces mots que les quatre députés NUPES du Rhône entament leur communiqué de presse commun.

Marie-Charlotte Garin (EELV), Hubert Julien-Laferrière (Génération écologie), Gabriel Amard (LFI) et Idir Boumertit (LFI) réagissent au défilé d'environ 200 individus vendredi soir dans les rues de Lyon pour rendre hommage à la petite Lola mais aussi scander des slogans anti-immigration et xénophobes.

"Ces militants se sont illustrés au son des "immigrés assassins" et par la violence des mots en terrorisant habitants et passants", indiquent les parlementaires.

"Sur la seule année 2021, outre les agressions, on recense 3 projets d’attentats liés à l’extrême droite et 17 mises en examen pour des motifs terroristes. Les violences de ces dernières semaines ne sont que le signal toujours renouvelé d’une situation qui s’enlise et de l’apparente impunité de ces organisations. Nous condamnons ces actes qui sont un affront clair à nos valeurs républicaines et à l’histoire de notre pays. Nos rues ne doivent en aucun cas devenir le lieu d’expression de la haine, de la violence et du racisme le plus débridé", poursuivent-ils.

Le quatuor NUPES va désormais adresser des questions écrites au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin "afin que des mesures soient prises pour endiguer ces phénomènes répétitifs et qu'une enquête soit menée pour faire la lumière sur ces agissements et condamner les responsables".

Pour rappel, le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour "provocation publique à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion", confiée à la DDSP du Rhône. Les faits avaient été signalés au procureur par le préfet puis par la Ville de Lyon, au titre de l'article 40.

Cette dernière, par la voix du maire Grégory Doucet, réclamait également la dissolution des Remparts et de l'aide pour fermer leurs locaux du Vieux-Lyon : la Traboule et l'Agogé.