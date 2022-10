Défilé de l'ultradroite à Lyon : Grégory Doucet veut rencontrer Emmanuel Macron et lui réclame la dissolution des Remparts

Grégory Doucet a attendu ce lundi pour réagir à la manifestation de près de 200 membres de l'ultradroite vendredi soir dans les rues de Lyon. Et le maire écologiste sollicite à ce sujet une entrevue avec Emmanuel Macron.

Grégory Doucet s'est ainsi fendu d'un courrier adressé au Président de la République dans lequel il explique constater "une recrudescence inacceptable des faits de violences revendiqués par les mouvements d'extrême-droite et d'ultra-droite" à Lyon depuis septembre, sans toutefois citer d'exemples.

Je viens d'écrire au Président de la République pour lui faire part de ma volonté d’agir contre ceux qui incitent à la haine et lui demander une audience.



La coopération des élus locaux et nationaux doit être infaillible pour faire respecter les valeurs de notre République. pic.twitter.com/2qexmJE2vW — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) October 24, 2022

Et de regretter également l'épisode de vendredi, une "manifestation non-déclarée" "d'individus menaçants et cagoulés" pour réclamer justice pour Lola et scander "L'immigration tue".

L'élu a déjà une idée concernant les solutions à apporter à la situation : "Je vous demande la dissolution immédiate des Remparts (le collectif qui occupe désormais la Traboule de Génération Identitaire, dissous en 2021 ndlr) et un travail partenarial entre nos services pour faire fermer définitivement les locaux La Traboule et l'Agogé, lieu de réunion et d'organisation", poursuit le maire de Lyon.

"Monsieur le Président, vous êtes le premier garant de nos institutions et le premier défenseur de nos valeurs républicaines, je compte sur votre mobilisation et suis disposé à m'associer aux actions que vous pourrez envisager pour endiguer le fléau que représentent les groupuscules d'extrême-droite et d'ultra-droite. Sachez que vous pouvez compter sur la mobilisation absolue de la Ville de Lyon, capitale de la Résistance, pour lutter contre ce péril", conclut-il dans son courrier transmis aux rédactions lyonnaises.

Quelle réponse apportera le chef de l'Etat à cette demande ? On notera que Grégory Doucet a préféré s'adresser directement à Emmnauel Macron plutôt qu'au ministre généralement concerné par la question, à savoir Gérald Darmanin. Les deux hommes sont en froid depuis un an, et tout particulièrement depuis cet été.