"Ici des terroristes d'extrême-droite s'entraînent" : à Lyon, une action menée pour la dissolution des Remparts

Conduite par Allan Brunon, assistant parlementaire du député LFI du Rhône Gabriel Amard, elle a ciblé la Traboule, repaire des Remparts.

Une banderole "Ici des terroristes d'extrême-droite s'entraînent. Darmanin, madame la préfète, agissez !" a été déployée sur les marches de la montée du Change dans le 5e arrondissement. Puis des affiches "dissolution" et "fermeture" ont été placardées sur les murs et la porte de la Traboule.

"Nous assumons une action symbolique pour dénoncer le silence du ministre de l'Intérieur et de la préfecture du Rhône alors que ces locaux sont identifiés depuis des années comme des lieux à partir desquels néonazis et identitaires préparent des actions violentes et appellent à la haine", indique Allan Brunon dans un communiqué.

Ces "militants de la paix" réclament logiquement une procédure de fermeture de la Traboule, ainsi que de la salle de sport voisine l'Agogé, et une dissolution des Remparts et de Lyon Populaire.

"Nous ne baisserons pas les yeux", conclut le jeune collaborateur politique, qui rappelle également la condamnation et l'incarcération récente d'actuel et ex-leaders de ces groupuscules d'ultra-droite. Sinisha Milinov, ancien porte-parole des Remparts, est actuellement derrière les barreaux après une agression raciste dans le 1er arrondissement. Il avait écopé de 6 mois de prison ferme.