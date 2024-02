Ultra-droite : Grégory Doucet relance Gérald Darmanin sur la dissolution et la fermeture des locaux à Lyon

Dans une lettre dont la rédaction a pu prendre connaissance, le maire écologiste de Lyon interpelle de nouveau le ministre de l'Intérieur au sujet des groupuscules d'ultra-droite et leurs locaux du Vieux-Lyon.

"Aujourd'hui, la dissolution de l'association Les Remparts n'apparaît plus comme une option à étudier, mais comme un impératif à mettre en oeuvre le plus rapidement possible", écrit Grégory Doucet.

Le premier magistrat lyonnais estime que la dissolution du groupuscule installé à la Traboule "permettra temporairement de désorganiser l'extrême-droite lyonnaise qui se sert de son local comme base arrière pour ses "expéditions"", tout en rajoutant que pour avoir un réel impact, il faudra aussi prononcer "la résiliation des baux et la dévolution des biens de l'association afin qu'une autre entité ne reprenne pas immédiatement le relais comme ce fut le cas en 2021 après la dissolution de Génération identitaire".

Les Lyonnais "ont peur pour leur vie"

Grégory Doucet termine son courrier en rapportant les résultats d'une enquête de voisinage menée par le conseil syndical des habitants de la montée du Change où se trouve la Traboule, et d'évoquer que ces derniers "ont peur pour leur vie et pour celle de leurs enfants". L'édile fait remonter des "dégâts matériels", en oubliant qu'ils sont provoqués par les raids de l'ultra gauche qui repeint régulièrement la montée et la Traboule.

"Je vous saurais gré de bien vouloir demander sans délai au conseil des ministres la dissolution des associations, la résiliation des baux et la dévolution de leurs biens, à la lumière de ces faits nouveaux (l'agression raciste des Terreaux et le coup de filet après l'attaque d'une conférence sur la Palestine ndlr) qui se rajoutent à une liste déjà beaucoup trop longue", termine Grégory Doucet.

La balle est dans le camp de Gérald Darmanin. La préfète du Rhône Fabienne Buccio a indiqué ce mardi sur BFM-TV avoir besoin d'éléments "solides" qui puissent "tenir après en justice" pour obtenir la fermeture de la Traboule.