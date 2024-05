Ils prévoyaient d'attaquer la Traboule à Lyon : deux apprentis djihadistes bientôt jugés ?

Selon l'AFP, deux jeunes hommes âgés de 17 et 19 ans au moment de leur interpellation pourraient être jugés pour avoir préparé l'attaque du bar associatif La Traboule dans le Vieux-Lyon. C'est en tout cas ce qu'a requis le Parquet national antiterroriste.

Les investigations lancées à l'été 2022 avaient permis à un agent infiltré d'entrer en relation avec le duo via un groupe de la messagerie cryptée Telegram.

L'agent avait été approché par les jeunes qui pensaient qu'il pourrait les fournir en armes.

Outre la Traboule, ils auraient cité d'autres cibles potentielles comme des juifs, des policiers, des militaires et des transexuels.

Une fois interpellés, les deux individus aujourd'hui majeurs auraient changé de version, expliquant avoir seulement voulu "impressionner" leurs interlocuteurs.

Le plus jeune a été récemment relâché sous contrôle judiciaire après 13 mois de détention, les services pénitentiaires ayant relevé un parcours "d'introspection" auprès d'un médiateur. Outre son projet d'attaques qu'il nie, il avait également menacé sur les réseaux sociaux de décapiter un sympathisant d'extrême-droite et avait également créé un groupe Telegram intitulé "Etat islamique français".

Suite à ces révélations, le groupuscule d'ultradroite Les Remparts a réagi : "Le réel et ces faits le prouvent encore. Gérald Darmanin et Grégory Doucet feraient mieux de s'occuper de la sécurité des Français et des Lyonnais que de s'escrimer à interdire une association organisant des soirées et des conférences depuis plus de 15 ans au coeur de la ville de Lyon".