Grégory Doucet présente les grands projets de Lyon au MIPIM à Cannes

Là où Gérard Collomb avant lui avait toujours une tour ou la rénovation d'un quartier dans les cartons. C'était certes plus facile pour celui qui cumulait les casquettes de maire et de président de la communauté urbaine.

Cette année, le maire écologiste de Lyon n'est pas venu les mains vides. Mardi et mercredi, il participe au salon des professionnels de l'immobilier et donnera des conférences sur les projets Presqu'île à vivre, Rive droite et la réhabilitation de l'ancienne tour du CIRC dans le 8e arrondissement. Concernant les deux premiers projets qu'il porte conjointement avec la Métropole, le président de cette dernière Bruno Bernard le rejoindra sur l'estrade pour une présentation conjointe.

"2023 fut une année record pour la réhabilitation ! Cela a concernée près de 5 700 logements contre 2 900 en moyenne entre 2012 et 2022. Et la trajectoire est également infléchie sur le tertiaire : rien que dans le quartier d’affaire de la Part-Dieu, plus de 320 000 m² ont été réhabilités depuis 2010 ou sont en voie de l’être. La production de logements - en particulier de logements sociaux -, la qualité des bâtiments, le soin accordé à chaque site de projet et la coopération sont les maitres-mots pour réussir la transition de notre ville. Tous les acteurs de l’immobilier sont invités à y prendre part", a réagi Grégory Doucet dans un communiqué.