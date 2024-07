Lyon réinvente ses quais : forum et réunion publique sur le projet Rive Droite ce mercredi

La Métropole et la Ville de Lyon organisent une réunion publique et un forum d'information ce mercredi 10 juillet pour présenter les dernières avancées du projet Rive Droite.

Dès 16h, la place des Terreaux accueillera un forum d'information destiné à informer les passants et les citoyens sur les divers aspects du projet. Plusieurs stands seront installés afin d’avoir des informations sur les changements à venir, les concertations, ainsi que sur les offres de mobilité de la Métropole.

La réunion publique se tiendra de 19h à 21h dans les salons de l'Hôtel de Ville, en présence du maire Grégory Doucet, d'Emeline Baume, 1ère vice-présidente de la Métropole de Lyon, de Béatrice Vessiller, vice-présidente en charge de l’urbanisme, de Raphaël Michaud, adjoint au maire pour la ville abordable, et de Laurence Boffet, vice-présidente en charge de la concertation citoyenne.

Le projet Rive Droite, dont le coût total est estimé à 100 millions d'euros, débutera en 2025 pour se terminer en 2030.

Il vise à reconquérir 2,5 kilomètres de quai le long de la presqu'île, du pont Gallieni au pont de Lattre-de-Tassigny, en créant un espace urbain plus vert. Fidèles à leur ligne de conduite, les exécutifs écologistes ont une fois de plus choisi de diminuer l'espace réservé aux véhicules pour privilégier les déplacements à pied et à vélo. À noter que près de 80 000 véhicules empruntent cet axe quotidiennement. Les modifications prévues incluent l'élargissement des trottoirs, la création de voies dédiées aux cyclistes et aux bus, ainsi que la plantation de 1200 arbres sur 33 000 m² de terrain.

Afin de participer à ces échanges, les acteurs du projet encouragent les Lyonnais à s’inscrire ici.