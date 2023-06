Avec Rive Droite, les écologistes comptent enfin transformer Lyon

L'objectif des écologistes était de proposer un pendant aux Berges d'en face, et surtout d'en finir avec la quasi autoroute qui partait de la M7 pour rejoindre l'Hôtel de Ville et au-delà, en passant devant le Grand Hôtel-Dieu.

Après une concertation organisée en fin 2021 à laquelle ont participé près de 2500 personnes, et des études réalisées, les deux collectivités envisagent de réaménager quelques 2,5 kilomètres de la rive droite du Rhône, du pont Gallieni au pont de Lattre de Tassigny. Aujourd’hui, Bruno Bernard et Grégory Doucet présentaient à la presse le projet lauréat qui sera mis en application dès 2025.

“Ce projet rive droite est à bien des égards emblématiques. De cette mandature d’abord (...) mais aussi emblématique pour la ville, puisqu’il s'inscrit dans la grande histoire de Lyon”, a débuté Grégory Doucet, qui rêve de transformer cette rive droite en un “lieu de promenade, de repos, de découverte” et de lui rendre une apparence plus agréable, comme ça a pu être le cas au XIXème siècle.

L'idée est d’abord de “laisser plus de place aux piétons et à la nature en ville” selon l’édile. La Métropole prévoit donc de planter 1200 arbres et de végétaliser près de 33 000 m² de terrain, sur ces 2,5kms réaménagés, avec un objectif fixé à “45% de surfaces perméables”, s’est félicité le maire.

De grandes balades en nature vont ainsi voir le jour à la place des voies de circulation. Cela implique une réduction à trois voies automobiles, deux dans le sens montant et une dans le sens descendant, contre 3 dans chaque sens actuellement. La disparition de certains axes en bordure de fleuve est également à noter. Quant aux cyclistes, ils auront la joie de pouvoir naviguer sur la Voie Lyonnaise n°6, qui sera placée au centre du projet.

"Le projet est de croiser le moins de voitures possibles pendant la déambulation", assume Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole chargée de l'urbanisme.

Ce projet se fait dans une volonté de meilleur partage de l’espace public :



🚶‍♂️ 75 % de surface allouée aux piétons



🚍 Meilleures circulations des transports en commun.



⤴️ Maintient d'accès automobiles aux riverains, et à l’activité commerciale et touristique de la Presqu’île. pic.twitter.com/K1rmasuzDZ

— Bruno Bernard (@brunobernard_fr) June 7, 2023

​

Ce sont onze aires ludiques destinées au jeu pour les enfants qui verront le jour sur la rive droite. Une façon, pour le maire de Lyon, de “construire le Lyon des enfants, (...) avec davantage de sécurité et d’opportunités de s’aventurer”. Une importance toute particulière sera également accordée à la promotion et à la protection de la biodiversité, avec l'installation de refuges pour plusieurs espèces, en plus du projet massif de végétalisation.

A noter que le projet Rive Droite n'inclut plus du tout la promesse de campagne des écologistes aujourd'hui enterrée de faire passer un tramway sur le quai.

Les visuels font envie, personne ne dira le contraire. Mais pour en arriver à un cadre aussi idyllique, il faudra patienter encore de longues années.

Le chantier doit démarrer en 2025 pour se finir cinq ans plus tard, en 2030. C'est là où le projet pourrait coincer pour les Verts puisque l'élection municipale de 2026 se ferait alors dans le chantier le plus complet en Presqu'île.

Coût total du projet : quelque 100 millions d'euros au total, dont 30 dédiés à la première phase des travaux.