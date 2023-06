Le projet Rive Droite du Rhône va transformer la Presqu'île "en île" selon Yann Cucherat et Louis Pelaez

D'ici 2030, l'objectif est de réduire le nombre de voies automobiles à trois pour réaménager les quais sur 2,5 kilomètres.

Si Yann Cucherat et Louis Pelaez sont, comme beaucoup, d'accord pour dire que les projections réalisées sont alléchantes, les deux élus d'opposition reprochent à la majorité verte de faire "l'impasse sur les mobilités".

"La gestion des flux automobiles est en effet un impensé du projet présenté par l’exécutif NUPES. Réduire le nombre de voies, boucher des trémies et supprimer des places de parking sont de bien piètres substituts à une véritable politique globale d’écartement progressif du trafic en-dehors de la ville et de développement d’alternatives sérieuses à la voiture. Preuve en est : la NUPES n’a pas maintenu son idée de ligne de tramway sur la Rive-Droite, montrant ainsi son désintérêt pour une montée en puissance des transports décarbonés. Le projet en l’état risque donc au mieux de générer des congestions supplémentaires dans une ville et une agglomération déjà tristement célèbres pour leurs bouchons, créant ainsi une situation bien loin de l’apaisement tant désiré. Au pire, le projet "Rive-Droite" en l’état pourrait transformer la Presqu’Île en île alors qu’elle constitue le coeur battant de notre Métropole", taclent les deux élus proches de Gérard Collomb.

Pour Yann Cucherat et Louis Pelaez, il faudrait que la Métropole et la Ville de Lyon se penchent rapidement sur la transformation de la M6/M7 en boulevard urbain, le renforcement des parkings-relais en périphérie de la Métropole et la montée en puissance des lignes à très forte capacité d’embarquement, comme le métro.

"Sans cette indispensable discussion, les belles images présentées en conférence de presse risquent de ne jamais se concrétiser. Nous attendons donc de l’exécutif NUPES qu’il soit à l’écoute des remarques et qu’il ne réitère pas ses habituelles mises devant le fait accompli", concluent les présidents des groupes Pour Lyon et Inventer la Métropole de demain.