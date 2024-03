Louis Pelaez : "On ne voit rien venir, on est en train de perdre un mandat à la Métropole de Lyon"

Louis Pelaez est dépité. Le conseiller métropolitain d'opposition a profité de la dernière assemblée de la Métropole pour dire tout le mal qu'il pensait des écologistes, notamment sur leur politique vis-à-vis des parcs-relais.

"Il faut avoir une vision globale des mobilités. Cette majorité n'anticipe rien", se plaint-il.

Pour Louis Pelaez, les Verts ont tergiversé et perdu du temps avec le téléphérique, avec aucune assurance qu'un projet lourd voit le jour d'ici 15 ans : "TEOL va coûter quasiment autant que le métro E et ça ne sera pas plus rapide".

"On ne voit rien venir, on est en train de perdre un mandat alors qu'ils n'ont pas arrêté de dire que c'était le dernier mandat pour le climat. (...) Leur seule stratégie aujourd'hui est électoraliste car ils veulent gagner en 2026. (...) Tout ce qu'ils font est pour leur électorat", poursuit le président du groupe Inventer la Métropole de demain.

En décembre dernier, Louis Pelaez déclarait que l'opposition n'avait pas de candidat naturel pour 2026. L'arrivée d'Alexandre Vincendet dans la majorité présidentielle change-t-elle la donne ? "Certainement pas", rétorque l'élu.

