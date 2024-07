Métropole de Lyon : les nouveaux Vélo’v électriques déployés en 2025

En 2025, l’offre Vélo’v va s’étendre l’année de ses 20 ans de service. Il sera en effet possible de rouler dans la métropole lyonnaise sur des vélos électriques, disponibles directement sur les bornes déjà existantes. Au total, 2 500 vélos électriques seront déployés à partir de 2025 sur l’ensemble de l’agglomération lyonnaise. Ce mardi, la Métropole de Lyon présentait ce nouveau dispositif ainsi que les modifications apportées aux stations et aux points d’attache. Symboliquement, la conférence de presse prenait lieu place Joannès Ambre, dans le 4e arrondissement de Lyon, non loin des pentes de la Croix-Rousse, là où les nouveaux vélos électriques s’avèreront d’une grande utilité.

Jusqu’à 40 kilomètres d’autonomie

Sur ce projet, la collectivité lyonnaise a travaillé conjointement avec Enedis et JCDecaux pour adapter les 428 stations de la métropole à la recharge électrique. Les deux acteurs contribuent actuellement à augmenter la puissance des stations, mais aussi pour permettre la recharge simultanée de tous les vélos électriques sur celles-ci. Ce nouveau modèle à la couleur verte, présenté par deux exemplaires ce mardi, a une autonomie de 40 kilomètres (à batterie pleine) et fonctionne à l’électricité 100% renouvelable. En ce qui concerne la vitesse, les futurs utilisateurs seront d’abord bridés à 20km/h pour permettre une phase d’adaptation, puis à 25km/h ensuite.

Un « outil de justice sociale » qui a tout de même un prix

Représentée, en l’absence du président Bruno Bernard, par le vice-président à l’énergie Philippe Guelpa-Bonaro, la Métropole de Lyon a mis en place une tarification bien précise. Les abonnés Vélo’V avec option électrique pourront accéder à ce service sans frais en plus. A contrario, ceux qui n’ont pas d’option électrique pourront quand même utiliser les vélos électriques en payant 1 euro les 30 premières minutes. "C’est un outil de justice sociale, qui est imbattable en termes de tarifs, qui sert aux personnes les plus modestes. Le vélo permet aussi de réduire la sédentarité, c’est un outil d’intérêt général", déclarait ce mardi Philippe Guelpa-Bonaro.

C’est pourtant la somme de 99 euros qu’il faudra débourser pour prendre l’option électrique, soit un prix réhaussé de 50 euros par rapport à l’abonnement classique Vélo’v. L’offre électrique remplacera numériquement la formule e-Vélov, dont les abonnés sont priés de restituer leurs batteries portatives dans les différents comptoirs du service.

T.J.