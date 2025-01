Les nouveaux Vélo'v électriques déployés cette nuit à Lyon : "Je sais qu’il va avoir un succès fou"

La Métropole de Lyon franchit une nouvelle étape avec le déploiement massif de ces nouveaux Vélo'v électriques. "Les Vélo’v, c’est une vraie réussite", a souligné Bruno Bernard, rappelant leur lancement précurseur il y a 20 ans sous l’impulsion de Gérard Collomb.

Ces vélos, désormais équipés de batteries intégrées rechargeables directement en station, remplacent les modèles à batterie amovible, une solution qui avait peiné à convaincre. "J’avais un regret, c’était les e-Vélo’v. Les batteries portables n’étaient pas la bonne solution," a reconnu Bruno Bernard.

Jean-Charles Decaux, président de JCDecaux, a pour sa part salué une collaboration fructueuse avec la Métropole de Lyon, rappelant que l’histoire entre l'entreprise et Lyon remonte à 1964.

Avec plus de 92 000 abonnés en ce début d’année, la Métropole vise dorénavant les 100 000 d'ici la fin 2025. "Je sais qu’il va avoir un succès fou", prédit Bruno Bernard, soulignant que ces vélos sont en grande partie fabriqués en France et que les tarifs ont été revus à la baisse pour rendre l’offre plus accessible.

Pour assurer une adaptation progressive, les nouveaux Vélo’v seront limités à 20 km/h pendant leur premier mois d’utilisation. Les Lyonnais peuvent désormais enfourcher ces montures vertes flambant neuves.

Petit guide pratique des tarifs du Vélo’v électrique :

Tarif Vélo’v Plus annuel :

Paiement comptant : 99€

Tarif Vélo’v Plus annuel – Jeunes :

Paiement comptant : 78 €

Paiement mensualisé : 6,50 €/mois pendant 12 mois

Tarif Vélo’v Plus annuel – Solidaire :