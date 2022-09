Fabien Bagnon (Métropole de Lyon) : "Les choses vont évoluer et l'épisode du PSG va y contribuer"

Depuis lundi soir, tout le monde commente la conférence de presse lunaire du PSG durant laquelle Kylian Mbappé et Christophe Galtier ont eu la réaction la plus déconnectée de la réalité possible concernant l'utilisation à outrance des jets privés. "Les choses vont évoluer et cet épisode va y contribuer en faisant bouger les lignes, même dans les grands clubs de foot", prédit Fabien Bagnon.

Le vice-président de la Métropole n'attendra évidemment pas que l'OL et consorts passent au TGV ou au vélo pour tenter de bouleverser les habitudes des Grands Lyonnais. La dernière annonce métropolitaine concerne l'élargissement du dispositif FreeVélo'v à tous les étudiants. Un "programme extrêmement ambitieux", avec, à terme, 10 000 FreeVélo'v à disposition gratuitement.

Vélovs électriques, vélos cargos, mais aussi vélos adaptés aux PMR sont à l'étude. Sauf que pour ces derniers, la société Benur rencontre d'énormes difficultés. "On est en train de regarder ce qui est possible de faire pour l'aider. La situation est compliquée et délicate", reconnaît Fabien Bagnon.

L'accident mortel du quai Maréchal-Joffre a rappelé qu'il y avait urgence à apaiser la voirie et protéger ses utilisateurs. "On saura bientôt quels sont les effets de la baisse de vitesse. Les limitations ne sont pas strictement respectées", indique l'élu écologiste. Selon lui, "l'idéal, et c'est ce que l'on fait avec les Voies Lyonnaises, c'est de donner un espace sécurisé pour les cyclistes. Ca demande des moyens importants".

La semaine dernière, la ZFE 5+ entraît en vigueur. "Il est absolument essentiel que l'Etat nous permette d'aller jusqu'au bout de la mise en oeuvre de la ZFE, avec la possibilité d'implanter des contrôles et de verbaliser", annonce Fabien Bagnon.

00:00 Condescendance Mbappé/Galtier

01:00 FreeVélo'v

02:05 Vélo'v électriques

03:04 Vélos cargos

03:39 Benur

04:30 Voies Lyonnaises

05:35 Cohabitation bus/modes doux

08:27 Stationnement payant des deux-roues

09:21 ZFE

10:34 Aides aux automobilistes