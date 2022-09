Les T-shirts des journées d'été des écologistes à Grenoble étaient made in Bangladesh

Aux journées d'été des écologistes à Grenoble, auxquelles ont participé plusieurs élus et parlementaires lyonnais, les T-shirts portés par Europe Ecologie-Les Verts n'avaient rien de vertueux pour la planète.

Comme l'a repéré SaccageGrenoble et Clément Chappet, collaborateur du groupe d'opposition grenoblois d'Alain Carignon, les vêtements étaient fabriqués au Bangladesh et vendus par une entreprise belge. "Fiers de votre bilan carbone et social Eric Piolle et Julien Bayou ? Vous allez continuer à donner des leçons ?", s'interrogeait-il sur Twitter.

Pour rappel, l'empreinte carbone de l'industrie du textile est désastreuse. Un t-shirt publicitaire en coton représente 140 g de pesticides et d’engrais et 5,2 kg de CO² (autant que 27 km en avion) et nécessite 2500 litres d'eau (l’équivalent de 70 douches).