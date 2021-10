Run in Lyon : les maillots offerts bientôt bannis par les écologistes ?

L'organisateur du Tour de France, face aux déclarations de Grégory Doucet, a déjà banni la capitale des Gaules du parcours du Tour de France.

Et voilà que les écologistes mettent leur nez dans le Run in Lyon. La course, qui a attiré 18 000 participants ce dimanche, mais qui en accueille habituellement près de 30 000, pourrait proposer à l'avenir un kit de départ bien moins fourni.

Selon le Progrès, la Ville de Lyon exige d'ASO de proposer une course plus éco-responsable. Et donc d'en finir avec les maillots offerts aux coureurs avec les dossards puisqu'ils sont produits à l'autre bout du monde avec du textile issu du pétrole.

L'organisateur du Run in Lyon a déjà fait des efforts en proposant ce week-end la première course handisport, et a également diminué les bouteilles en plastique de ses ravitaillements. Mais la mairie semble intransigeante sur cette histoire de maillots, que les élus écologistes qui ont pris le départ du Run in Lyon comme Rémi Zinck n'avaient d'ailleurs pas enfilés.

Reste à savoir si les participants de la célèbre course, attachés au maillot et à la médaille, accepteront de faire le deuil au profit de goodies consommables ou recyclables.