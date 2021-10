Tout ce qu’il faut savoir sur l’édition 2021 du Run In Lyon !

Le Run In Lyon est de retour après une annulation en 2020 en raison de la crise sanitaire. Comme lors des précédentes éditions, trois parcours sont proposés aux coureurs : le 10 km, le semi-marathon et le marathon.



Les départs des courses se feront au fur et à mesure de la matinée de dimanche du Vieux Lyon, plus précisément du quai Fulchiron et du quai Romain Rolland. L’arrivée est prévue sur la place Bellecour avec un retour cette année par la rue de la République. A noter que les parcours du semi et du marathon ont été légerment modifiés en raison des vents violents : les coureurs devront éviter les grands parcs.





Le pass sanitaire est obligatoire pour les coureurs participant à l'événement tout comme le masque dans le SAS de départ. Il sera ensuite possible de le jeter avant le passage de la ligne de départ dans des poubelles dédiées. A noter qu’un masque propre sera remis aux participants après l’arrivée.



Des perturbations sont à prévoir aux abords des différents parcours qui passera par les quais de Saône, le pont Paul Bocuse, le tunnel de la Croix-Rousse, le parc de la tête d'Or, le parc de la Feyssine, la cité Internationale, les quais du Rhône ou encore la place des Terreaux.



Plusieurs lignes de bus TCL connaîtront des difficultés de 5h à 17h. Tout le détail ici (lien TCL). A noter que les fréquences des lignes A et D du métro seront renforcées ce dimanche.