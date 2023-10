Run in Lyon : les vainqueurs, vos chronos, ceux de vos élus !

Mais pas n'importe où et n'importe comment : des milliers de coureurs ont pris le départ des quatre parcours proposés par le Run in Lyon dans la capitale des Gaules.

Michael Bouche (2h25’16’’) et Sabine Ehrstrom (2h49’35’’) sont arrivés les premiers de leur catégorie lors du marathon.

Thibaut Imbert a remporté le semi-marathon hommes en 1h06’10’’, tandis qu'Anne-Sophie Chaume s'imposait chez les femmes en 1h15’30’’.

Enfin, lors du 10 km, ce sont Anthony Frontera et Grâce Charpy qui sont arrivés en tête, avec des temps de 30’22’’ et 35’49’.

Vous avez couru le Run in Lyon et souhaitez retrouver votre temps ? Un proche a participé et vous aimeriez lui envoyer un mot gentil avec son temps : tout est à retrouver ici.

Et les élus ?

Comme chaque année, certains élus de l'agglomération lyonnaise se lançaient dans cette terrible épreuve de course à pied.

Le maire d'Ecully Sébastien Michel confirme qu'il est l'un des élus les plus endurants en terminant le semi-marathon en 1h28'25". Il se classe 701e sur 11 062 participants !

Les objectifs sont faits pour être dépassés : 1h28’25 ce matin sur le semi marathon du @runinfrance. Record battu 🚀

Magnifique ambiance dans les rues de Lyon et le même plaisir chaque année de retrouver les passionnés de running ! pic.twitter.com/fukT0ayKIX — Sébastien MICHEL (@michelsebastien) October 22, 2023

Pas très loin derrière lui, Fabien Bagnon a bouclé le semi-marathon en 1h43'57". Le vice-président de la Métropole de Lyon prouve qu'il n'est pas seulement un bon pédaleur, et signe l'exact même temps qu'en 2021, à trois secondes près.

Le député Renaissance Thomas Rudigoz, habitué du Run in Lyon, suit le duo avec un semi-marathon terminé en 1h55'23", soit le 6124e meilleur temps.

Deux élus se sont frottés au marathon cette année : l'écologiste Vincent Monot, qui est venu à bout des 42 kilomètres en 3h59'48", et l'adjoint au maire du 2e Jean-Stéphane Chaillet, en queue de peloton avec 5h12'10" nécessaires. Ce dernier est passé en un an du 10 kilomètres au marathon, et il l'a senti passer !

Fidèle de la compétition, Rémi Zinck a fait l'impasse cette année. Le maire EELV du 4e arrondissement l'avait annoncé il y a quelques semaines. Fin marathonien, il regrettait que les prix d'inscription se soient envolés. Reste à savoir s'il a tout de même couru, mais sans dossard comme il le laissait entendre.

Pour courir avec son matériel et son ravitaillement...

Je me demande s'il ne faut pas faire la course hors inscription. — rémi zinck (@RemiZinck) September 30, 2023

Enfin, la maire de Saint-Genis-Laval Marylène Millet et la conseillère municipale lyonnaise Béatrice de Montille, présentes en 2022, n'ont pas couru non plus cette année.