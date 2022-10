Run in Lyon 2022 : retrouvez tous les résultats (et ceux de vos élus)

Que ce soit sur les 10 kilomètres, le semi-marathon ou le marathon, il a fallu de la concentration et de la détermination pour parcourir les rues de la capitale des Gaules, et même jusqu’à Collonges pour les plus courageux. Au total, plus de 25 000 personnes avaient pris leur dossard.

Le lyonnais Thomas Laurent est arrivé en tête du marathon de Lyon, qu’il a bouclé en 02:21:01. Soit sept minutes et neuf secondes de mieux que Pierre Defontaine. Jérémy Croue (02:34:59) termine le podium.

La meilleure marathonienne, Anna Wasik-Albano, a terminé la course en 02:52:12.

Sur 21 kilomètres, c’est Duncan Lucas Perrillat Amede qui l’a emporté en 01:03:46. Il était suivi de près par Hugo Thibault (01:06:20) et Alexis Martin (01:09:55). Chez les femmes, c’est Martina Tonelli qui est arrivée la première, en 01:20:46.

Enfin, sur 10 kilomètres, Max N’Zaou n’a presque pas touché sol puisqu’il boucle le parcours en seulement 30 minutes et 56 secondes. L’écart avec les 2e et 3e est évidemment plus court : Marouane Jbilou (00:31:31) et Ludovic Baur (00:31:43) avaient moins d’une minute de retard sur lui.

Coraline Maamouri, première femme, n’était pas loin non plus de la tête avec 00:35:08 nécessaires pour finir les 10 kilomètres.

A noter la participation de plusieurs élus lyonnais. Comme l’an dernier, le plus courageux reste Rémi Zinck, le maire EELV du 4e arrondissement, qui a terminé le marathon en 04:02:26.

A l’aise sur un vélo, le vice-président de la Métropole Fabien Bagnon s’est attaqué au semi-marathon terminé en 01:48:39.

Le maire LR d’Ecully Sébastien Michel a battu son record sur semi-marathon, terminé en 01:30:18.

Il y avait aussi le député Renaissance Thomas Rudigoz, qui a terminé le 10km en 49 minutes et 42 secondes. Sur la même course, l’adjoint au maire du 2e, Jean-Stéphane Chaillet a fait un peu plus : 01:05:01. Et beaucoup plus que le conseiller d'arrondissement écologiste Olivier Fernoux (00:40:49).

Côté people, Esther Coutin, miss Rhône-Alpes et qui se prépare pour Miss France en décembre, a parcouru les 10 kilomètres en 00:52:35.