Lyon : le Run In Lyon entraîne la fermeture du marché, les forains en appellent à la justice

Sur le parcours que doivent emprunter les participants de la course se trouve le marché Augagneur, sur les quais du Rhône. Selon nos confrères du Progrès, celui-ci, comme trois autres marchés qui se trouvent dans la même situation, ne pourra pas se tenir ce dimanche. La municipalité justifie cette annulation par des raisons de sécurités. Selon elle, cette mesure permettrait d’éviter que des coureurs percutent des clients venus faire leurs courses.

La surprise est de taille pour les forains de ce marché alimentaire puisque les années précédentes, le marché avait bien eu lieu et la Run In Lyon avait eu le même parcours. D’autant plus que certains d’entre eux ont découvert par mail, qu’ils ne travailleraient pas ce 2 octobre.

Les forains ont décidé, via leur avocat Me David Dokhan, de saisir le tribunal administratif de Lyon d’un référé liberté. L’audience se tiendra ce jeudi en début d’après-midi.