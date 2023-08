Rhône : plusieurs commerçants avertis pour des anomalies sur les prix

Depuis fin juin et jusqu’au mois de septembre, ces contrôles sont effectués pour participer à "la protection des citoyens et vacanciers dans notre département", d’après la préfecture dans un communiqué de presse. Ainsi, les services de l’Etat se sont assurés de plusieurs points à savoir le respect de la chaîne du froid et des conditions d’hygiène de détention des denrées alimentaires, de la clarté des informations sur l’origine des produits (frais ou décongelés, poissons sauvages ou issus d’élevage…), de la concordance entre les prix affichés et les prix payés et de la véracité des messages commerciaux portés par les vendeurs, notamment sur la provenance des fruits et légumes.

Ainsi, plusieurs commerçants se sont vu délivrer des amendes en particulier sur les marchés de Lyon (Jean Macé, Croix-Rousse et Montchat), Saint-Didier-au-Mont-d’Or et Meyzieu. Trois amendes administratives ont été distribuées concernant un "affichage totalement absent" et une vingtaine d’avertissements ont été dressés pour des "affichages imprécis".

Selon la préfecture, "ces sanctions visent à rappeler à l’ordre les forains contrevenants en les invitant à se conformer à leurs obligations réglementaires". Les objectifs principaux de ces contrôles étant d’éviter une crise sanitaire liée aux infections alimentaires et de renforcer la transparence dans les offres commerciales.