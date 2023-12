Mineurs isolés en hiver à Lyon : le collectif Soutiens/Migrants Croix Rousse déplore l’inaction des institutions

"On est sidérés." Ce mercredi après-midi, le collectif Soutien/Migrants Croix-Rousse déplorait le manque de solutions apportées par les institutions, quant à la mise à l’abri en période hivernale des mineurs isolés du square Sainte-Marie-Perrin. C’est d’ailleurs en face de ce campement, occupé entre 180 et 200 d’entre eux, que le collectif loge depuis le 8 décembre dernier une quarantaine de mineurs isolés chaque nuit dans l’église du Saint-Sacrement (en accord avec le diocèse de Lyon).

Un cri d’aide qui intervient dans un contexte encore plus parlant, d’autant plus que la loi "immigration" a été adoptée au Parlement ce mardi. Au même titre que le député LFI de Villeurbanne Gabriel Amard, le collectif demande l’application de la présomption de minorité, et l’hébergement d’urgence en période hivernale des mineurs non-accompagnés.

C’est surtout l’inaction de la préfecture du Rhône et de la Métropole de Lyon qui est pointée du doigt : "Rien n’a bougé. On est sidéré par ce manque de concertation, c’est insupportable", peste le collectif qui n’oublie pas de pointer également la Ville de Lyon pour son inaction : "Sandrine Runel nous a reçu le 11 décembre dernier pour la mise à disposition d’un gymnase de 145 places au 22 décembre. Sans retour."

Le maire de Lyon Grégory Doucet n’a pas non plus échappé aux critiques, après avoir débloqué 40 000 euros pour payer les nuits d’hôtel de familles hébergées dans les écoles : "On refuse ce tri de la misère", assume le collectif.

Sur place, l’inquiétude grandit : "On nous a promis un gymnase qui ne nous est pas encore ouvert. Certains sont dans l’église mais on a froid. On est inquiet, la santé se dégrade au campement", confiait un mineur non-accompagné voulant rester anonyme.

Une rencontre est évoquée entre la préfecture du Rhône et la Métropole de Lyon, ce vendredi 22 décembre… le jour du solstice d’hiver justement.