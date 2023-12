Lyon : des mineurs isolés dorment dans une église, une solution réclamée à la Métropole et à la préfecture

La nuit de vendredi à samedi, ils l'ont passée dans l'église du Saint-Sacrement dans le 3e arrondissement de Lyon.

"Nous en appelons aux institutions pour que cette situation ne dure pas et qu'un lieu plus adéquat soit ouvert officiellement pour prendre en charge dignement ces jeunes dans notre Métropole. Qu'elles passent des paroles aux actes et conjuguent le verbe accueillir au présent. Nous demandons la protection pour ces jeunes, persuadé de porter la parole de toute personne soucieuse de la dignité humaine", réagit le collectif de soutien aux migrants Croix-Rousse.

De son côté, le diocèse de Lyon autorise cet hébergement temporaire mais attend aussi un signe de la part de la Métropole de Lyon et de la préfecture du Rhône, qui ont respectivement dans leurs compétences la prise en charge des mineurs non-accompagnés et l'hébergement d'urgence en période hivernale. Aucune intervention des forces de l'ordre ne pourra se faire sans l'accord du diocèse.

Environ 150 jeunes se déclarant mineurs vivent depuis des mois sous des tentes dans le square situé à proximité de l'Hôtel de la Métropole. Mais seulement quelques dizaines ont investi par intermittence l'église ce week-end.

De son côté, Reconquête! Rhône exige l'évacuation du lieu saint : "Cette occupation illégale doit cesser au plus vite afin que le culte soit rendu accessible aux fidèles. Les pouvoirs publics doivent intervenir en procédant à l'évacuation !"