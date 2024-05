"Lyon, capitale des Gaules" : d'où vient cette appellation erronée ?

Plutôt que de répéter Lyon à longueur de lignes, "la capitale des Gaules" est un bon compromis, tout comme "Entre Rhône et Saône". Bien plus que "la troisième ville de France", quand on ne sait plus si elle est devant Marseille ou derrière Toulouse...

Pourtant, Lugdunum n'a jamais été la capitale des Gaules. Notre ville a évidemment eu un glorieux passé romain, mais n'avait pas de pouvoir se substituant à Rome, comme on l'entendrait par le terme "capitale politique".

Oui, elle dispose d'aqueducs, de thermes d'un amphithéâtre, et même d'un atelier monétaire qui a frappé pendant plusieurs centaines d'années les monnaies romaines (même si son emplacement n'a jamais été localisé et retrouvé par les archéologues ndlr).

Alors pourquoi "Lyon capitale des Gaules" ?

"Cette expression dérive essentiellement d'une mention qu'on trouve sur une carte routière datée du XIIIe siècle et conservée en Autriche, indique Matthieu Poux, professeur d’archéologie romaine et gallo-romaine à l’université Lyon 2. On l'appelle la table de Peutinger et on trouve sur cette carte la mention en latin 'Lugdunum caput Galliarum' (Lugdunum à la tête des Gaules ndlr)".

"Ce que des collègues historiens ont démontré récemment, c'est que cette mention n'indique pas du tout que Lyon était la capitale des Gaules, mais qu'elle était à la tête du réseau routier des Gaules. C'est juste une indication géographique et routière", conclut l'archéologue auteur de nombreuses fouilles dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

On peut donc continuer à écrire "Lyon capitale des Gaules" mais il est faux de penser que les Lyonnais régnaient sur tout ce qui deviendra ensuite la France, la Belgique et la Suisse.