"Mineurs isolés : Arrêter de créer des jeunes en situation d'errance, sans aucun droit" selon Sandrine Runel

La semaine dernière, les groupes socialiste et Lyon en commun présentaient un voeu au conseil municipal de Lyon, afin de faire reconnaître la présomption de minorité concernant les mineurs isolés.

Pour Sandrine Runel, l'objectif est de provoquer un débat parlementaire. Car "pendant le temps du recours, ils sont pris en charge par personne", regrette l'adjointe en charge des Solidarités.

Aujourd'hui à Lyon, "350 jeunes connus seraient dans cette situation" de minorité contestée et donc sans aide de l'Etat ou de la Métropole.

L'élue socialiste regrette également que le processus soit si rapide pour juger de la minorité d'une personne et si longue quand la justice prend le relais : "On peut se demander comment Forum Réfugiés arrive en 5 jours à évaluer une minorité ou une majorité".

"Il faut revoir la loi pour éviter ce vide juridique et créer des jeunes en situation d'errance, sans aucun droit", poursuit-elle.

Selon Sandrine Runel, les faux-mineurs qui tentent de profiter de la prise en charge représentent une part "très à la marge. On accueille plutôt des mineurs qui ont entre 15 et 16 ans".

Et pourquoi ne pas prendre la problématique à la source et éviter à ces jeunes un voyage onéreux et dangereux, parfois mortel ? "Je ne crois pas qu'on puisse mettre en place des politiques pour les dissuader de venir. (...) Même en connaissant les risques, ils viennent quand même. La vraie question, c'est que développe-t-on dans leur pays d'origine ?", conclut Sandrine Runel.

00:00 Présomption de minorité des MNA

06:31 Politique migratoire

10:10 Loi immigration