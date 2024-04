Gymnase réquisitionné pour des mineurs isolés à Lyon : faute de créneaux, un club sportif en péril ?

Ce dernier avait été réquisitionné mi-janvier par la Ville de Lyon pour y mettre à l'abri plus d'une centaine de mineurs isolés vivant jusque là sous des tentes dans le square Sainte-Marie-Perrin.

Sauf que la mairie d'arrondissement a annoncé aux clubs que l'équipement ne rouvrirait pas avant la fin des vacances d'avril. Soit un mois de battement entre le départ des occupants et la possibilité d'accueillir de nouveau des activités sportives des scolaires et clubs du 7e arrondissement.

Et ça, pour la présidente du club de tir à l'arc, ça ne passe pas. Car Gwladys Jativa estime que les écologistes n'ont pas tenu leurs promesses de reloger les associations sportives dans d'autres gymnases et espaces.

Dans un courrier adressé à la Direction générale des sports de la Ville de Lyon que nous avons pu lire, elle interpelle la municipalité en leur rappelant le bilan de ces dernières semaines : "Vous ne nous avez proposé que 3 créneaux d’entrainements à Nelson Paillou (gymnase du 8e arrondissement ndlr) en lieu et place de 36 entrainements (...). Trois créneaux contre 36. Vous conviendrez que c’est fort peu".

Elle annonce également que les Archers de Lugdunum ont été mis en péril par la décision de réquisitionner le gymnase une partie de l'hiver, en dehors des compétences de la Ville.

"Aujourd’hui dans notre association, les demandes de remboursements d’adhésions pleuvent. Vous recevrez d’ailleurs sous peu notre "facture". Nous avons la moitié des adhérents qui menace de quitter le club et l’autre moitié qui menace de s’adresser à la presse et à l’opposition. (...) De plus, le mois de mai est truffé de jours féries qui tombent, pour beaucoup, sur nos créneaux d’entrainements. Une nouvelle suppression de nos cours faute de gardien ne sera pas acceptée par nos adhérents ni notre bureau. D’autres associations ont la clé du gymnase. Pourquoi pas nous ? Cela vous éviterait quelques tracas", conclut le courrier daté du 20 mars et resté sans réponse.