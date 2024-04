Lyon : l'avenir de Nathalie Perrin-Gilbert tranché ce lundi par Grégory Doucet ?

Comme le révélait LyonMag ce lundi matin, Nathalie Perrin-Gilbert est en conflit ouvert avec la majorité écologiste de la Ville et de la Métropole de Lyon.

Sa décision de ne pas renouveller le contrat du directeur général du Conservatoire de Lyon qu'elle préside a provoqué un séisme en ce mois d'avril. Ajoutez à cela un contexte social dégradé au sein de l'institution culturelle du 5e arrondissement qui fait que NPG est pointée du doigt en interne.

Dans un communiqué consécutif à notre article, l'adjointe au maire de Lyon chargée de la Culture réagit brièvement en "affirmant (sa) confiance pleine et entière en l'impartialité et l'indépendance des audits à venir" au Conservatoire.

Mais elle ne maîtrise pas totalement la situation, et va peut-être payer son indépendance trop affirmée au goût de Grégory Doucet.

Selon nos informations, une réunion non-officielle est prévue ce lundi soir à l'Hôtel de Ville. L'état-major des Verts lyonnais doit se retrouver dans le bureau du maire pour trancher et décider de l'avenir de Nathalie Perrin-Gilbert à leurs côtés.

L'ennemie de l'intérieur, une situation qui a trop duré ?

Membre influente de deux groupes de la majorité dans les collectivités dirigées par Grégory Doucet et Bruno Bernard, elle pourrait perdre son écharpe d'adjointe, avec les répercussions que cela impliquerait.

En effet, NPG dispose certes de quelques élus qui deviendraient demain des opposants pugnaces. Mais rien qui ne remettrait en cause les grands projets des écologistes, qui disposent à eux-seuls d'une majorité suffisante.

C'est davantage l'impact que cela aurait sur les autres alliés de gauche, comme les insoumis, les communistes et surtout les socialistes, avec qui Nathalie Perrin-Gilbert avait récemment opéré un rapprochement en vue des élections locales de 2026.

Si Grégory Doucet venait à punir son adjointe, il lancerait peut-être avec un an et demi d'avance le début de la campagne des municipales et ferait de l'ancienne maire du 1er arrondissement une co-première opposante avec Pierre Oliver (LR).