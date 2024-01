Lyon : 23 migrants toujours à la rue, d'autres à venir, un collectif appelle les collectivités à l'aide

Ce sont 140 personnes qui dorment désormais au gymnase Gabriel-Rosset, réquisitionné par les écologistes qui comptent envoyer la facture à la préfecture, tandis que 30 sont logés dans des sites appartenant à l'Eglise.

Mais le collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse révèle que 23 jeunes n'ont pas trouvé de solution d'hébergement. Et que les institutions "se déchargent" sur lui "et nous demandent de mettre à l'abri" cette vingtaine de migrants "ainsi que tous ceux à venir, chaque semaine, évalués "non-mineurs" au CMAE de Forum Réfugiés et faisant appel de cette évaluation".

Pour le collectif, "c'est mission impossible ! Nous avons pioché dans notre cagnotte solidaire pour financer quelques nuits d'hôtels mais cela ne pourra pas durer plus de quelques jours".

La "patate chaude" est donc renvoyée à l'envoyeur. "Aujourd'hui, le Collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse en appelle aux organisations syndicales, politiques et associatives, pour qu'elles s’adressent sous la forme qu'elles jugeront la plus adaptée aux institutions : Préfecture, Métropole et Mairie de Lyon. Aujourd’hui comme à l’avenir, tout mineur en recours doit être mis à l’abri, conformément à la présomption de minorité, aux recommandations du Défenseur des droits, du comité des droits de l'homme de l'ONU et par respect de la dignité humaine", conclut le collectif.