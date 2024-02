Hébergement d'urgence : Grégory Doucet réclame à l'Etat un remboursement des frais engagés par la Ville de Lyon

Le maire de Lyon est appuyé dans cette démarche collective sur le thème de l'hébergement d'urgence par quatre autres maires de grandes villes de gauche (Bordeaux, Strasbourg, Grenoble et Rennes).

Les édiles décident ainsi de déposer des recours indemnitaires contentieux auprès de leurs tribunaux administratifs respectifs, avec l'objectif de se faire rembourser les frais engagés pour mettre à l'abri des familles et des mineurs isolés, puisqu'il s'agit d'une compétence de l'Etat.

Grégory Doucet, lors d'un point presse commun, a évoqué une "démarche non partisane, mais d'élus de la République derrière la devise de notre pays". Pour le maire lyonnais, "l'Etat a une responsabilité de résultats". Entre Rhône et Saône, il y a 200 enfants à la rue, mais 500 enfants sont dans une situation de très grande précarité.

"Cette question préoccupe l'ensemble des Français", concluait Grégory Doucet.

Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, a dénoncé un système actuellement "inadapté, insuffisant, inefficace, indigne" et une "dégradation avérée de la situation, relayée par tous les acteurs de terrain et nos collectivités". "On a pu prouver durant le Covid-19 ou pendant la guerre en Ukraine que c'était possible de prendre en charge des milliers de personnes à la rue", poursuivait l'écologiste.

Nathalie Appéré, maire de Rennes, a fait de son côté un "constat d'échec, (...) car 28 enfants dorment dans les rues de Rennes, sous des toiles de tentes dans des conditions indignes".

Quid des chiffres ? Grégory Doucet a évoqué un engagement de 300 000 euros de la Ville de Lyon jusqu'en septembre dernier. Une note qui ne prend donc pas encore en compte les récentes nuitées d'hôtel payées aux familles mises à l'abri dans les écoles durant les vacances scolaires de Noël, ou la réquisition du gymnase Gabriel-Rosset à Gerland pour les présumés mineurs isolés du square Sainte-Marie Perrin. Concernant ces derniers, l'adjointe au maire de Lyon chargée des Solidarités Sandrine Runel avait déjà laissé entendre qu'elle voulait envoyer la facture à la préfecture. Et la représentante de l'Etat Fabienne Buccio lui avait rétorqué qu'aucun remboursement ne serait opéré.