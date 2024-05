Qui fut le meilleur maire de Lyon ? Grégory Doucet (2020-?)

Difficile de juger un maire qui n’a que trois ans de mandat dans les jambes. Les critiques dont il fait l’objet, n’assombrissent visiblement en rien ses chances de réélection en 2026, comme en sont persuadés de plus en plus d’observateurs de la vie politique lyonnaise.

Contrairement à tous ces prédécesseurs récents, Grégory Doucet est donc entré en politique directement avec le poste suprême à l’Hôtel de Ville. Et contrairement à eux, il ne cumule pas avec le siège de président de la Métropole, puisque la loi sur le cumul des mandats l’interdit désormais. Cela lui donne un pouvoir amoindri, avec la plupart des grands projets finalement portés politiquement et financièrement par Bruno Bernard et la Métropole.

S’il a augmenté la taxe foncière de 9 %, l’édile écologiste a souhaité démarrer son mandat avec du petit, mais du visible et de la proximité. Ce dont il est le plus fier jusqu’à présent, c’est la piétonnisation des abords des écoles, avec plus de 65 "rues des enfants". Il a fait de la végétalisation des cours d'école et de crèches une priorité. À sa demande, Lyon est passée en ville 30km/heures. Il a également mieux encadré les trottinettes électriques en libre-service, après le grand n'importe-quoi sous Gérard Collomb.

Par contre, la sécurité est son grand point faible, avec des difficultés à recruter des policiers municipaux. En froid avec la préfecture sur le sujet de la vidéoprotection, il a tenté plusieurs mesures inefficaces à la Guillotière avant de laisser l’État prendre le relais, puis la Métropole qui veut réaménager le quartier. Quant à la propreté et surtout aux tags, elle laisse à désirer dans de nombreux arrondissements.

À venir, les deux grands projets du mandat : Rive droite du Rhône et Presqu'île apaisée. Largement financés par la Métropole, ils vont changer la face du centre-ville. Mais vont aussi le plonger dans les travaux en plein pendant les prochaines élections.

Verdict

Grégory Doucet aura nécessairement besoin d’un second mandat, et de conserver un allié Vert à la tête de la Métropole, pour entrer dans l’histoire de Lyon. À rebours des maires bâtisseurs, il met un grand coup de frein volontaire sur le développement irraisonné, selon lui, de la ville.