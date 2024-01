Marie-Charlotte Garin : "Des personnes sont mortes à cause du défaut d'anticipation du gouvernement"

On se souvient que Marie-Charlotte Garin avait tenté d'alerter sur la situation de l'hébergement d'urgence en novembre en passant une nuit dans une école lyonnaise occupée. La députée écologiste accueille positivement le déblocage de 120 millions d'euros par l'Etat pour faire face à la vague de froid. Une "bonne nouvelle en demi-teinte car le gouvernement aurait dû les débloquer quoi qu'il arrive", estime Marie-Charlotte Garin qui n'a "aucune idée de comment ils seront ventilés, comment l'argent va être réparti".

"Si ces moyens avaient été acceptés quand nous les avions proposés il y a quelques semaines, les places auraient déjà été créées. Et nous n'aurions pas eu deux personnes vraisemblablement mortes de froid dans ce pays", prolonge la parlementaire lyonnaise "particulièrement en colère parce qu'on a manqué d'anticipation, parce qu'on a voulu refuser de mettre les moyens parce que ça coûtait trop cher, aujourd'hui il y a des personnes qui sont mortes à cause du défaut d'anticipation du gouvernement".

Et de prendre logiquement parti dans la guéguerre lyonnaise entre la mairie et la préfecture sur l'hébergement d'urgence : "A Lyon, on est dans une situation lunaire où ce sont des citoyens qui mettent à l'abri des enfants et leurs parents dans des écoles, parce que l'Etat ne le fait pas".

